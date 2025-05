L’intelligenza artificiale per monitorare i cinghiali del Parco di San Rossore

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Importanti sviluppi in arrivo per il progetto WatchEDGE, iniziativa focalizzata e industriale nata nel cuore del programma Pnrr Restart. Nei prossimi mesi, sarà completato un innovativo sistema di orchestrazione di servizio che aprirà nuove frontiere per l’addestramento distribuito di modelli di Intelligenza Artificiale. Questa tecnologia, che include approcci come il Federated Learning e il Continual Learning, promette di migliorare significativamente le prestazioni dell’AI senza la necessità di trasferire ingenti quantità di dati, come immagini, attraverso la rete.

L’integrazione finale di questo sistema all’avanguardia permetterà di avviare nuove e promettenti sperimentazioni direttamente nel suggestivo Parco di San Rossore. L’ambizioso obiettivo finale di WatchEDGE è quello di trasformare la ricerca scientifica in soluzioni tecnologiche concrete e applicabili anche in contesti industriali, dimostrando il potenziale innovativo del territorio pisano nel campo dell’Intelligenza Artificiale.

WatchEDGE, acronimo di Wide-area Agile and flying neTwork arCHitecture for AI-surveillance processing at the Edge, ha preso il via nel gennaio 2023 con una durata prevista di tre anni. Il progetto dispone di un finanziamento di 1 milione di euro. Questa somma rientra nel più ampio programma Pnrr Restart, il cui budget totale ammonta a 116 milioni di euro, grazie al sostegno finanziario dell’Unione Europea tramite i fondi NextGenerationEU.

Secondo quanto riferito da Guido Maier, coordinatore e docente di telecomunicazioni al Politecnico di Milano: “WatchEDGE è stato ideato per indirizzare la ricerca di base a soluzioni di impatto per un settore economico specifico importante. Tutti gli otto partner hanno condiviso questa impostazione. I tre partner industriali hanno potuto individuare nel progetto opportunità di trasferimento tecnologico verso nuovi potenziali prodotti. I partner accademici, nel contempo, studiano soluzioni ingegneristiche avanzate che possano essere integrate e sperimentate nel sistema proposto. Il Politecnico di Milano, capofila del progetto, è impegnato nello sviluppo della AI per l’elaborazione delle immagini e degli elementi di rete programmabili SD-WAN. La collaborazione col Parco di San Rossore è fondamentale sia per testare le nostre soluzioni sul campo, sia per lo scambio reciproco di idee ed esperienze. La prima campagna sperimentale sarà seguita da altre attività in situ, fino alla conclusione del progetto e auspicabilmente anche oltre”.

Stando alle spiegazioni di Stefano Giordano, docente di Telecomunicazioni all’Università di Pisa: “Lo sviluppo delle applicazioni di intelligenza artificiale per il monitoraggio ambientale non può prescindere dalla cooperazione con la rete. L’infrastruttura di rete però è composta da tecnologie eterogenee che devono essere rese sempre più in grado di integrarsi e interagire tra loro. Nell’ambito del progetto WatchEDGE, l’Università di Pisa ha curato l’interazione tra rete satellitare, rete 5G, Edge Computing e reti periferiche a basso consumo energetico per la comunicazione delle telecamere in campo. Nel futuro la nostra ricerca è rivolta a rendere queste funzioni, sperimentate ora in modo statico, sempre più dinamiche, cercando di ottenere quello che abbiamo chiamato un’intelligenza artificiale completamente liquida”.

Claudia Principe, che ricopre la carica di vicepresidente dell’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, ha riferito che: “Siamo un Parco aperto alla scienza e a sperimentazioni che portano a una maggiore consapevolezza ambientale, e a sviluppare nuove tecniche per migliorare la convivenza tra attività umane e natura. Questa attività all’avanguardia si unisce ad altri progetti che stiamo portando avanti grazie a fondi Pnrr, e che ci portano a disegnare un futuro migliore ed ecosostenibile”.

Il professor Nicola Blefari Melazzi, in qualità di presidente della Fondazione Restart, ha detto che: “Per il programma RESTART la sperimentazione realizzata dal progetto WatchEDGE rappresenta un esempio significativo di quanto puntiamo a ottenere al termine dei nostri tre anni di attività. Trasformare la ricerca in soluzioni tecnologiche concrete, con impatti reali per settori economici fondamentali come quello agricolo, è quello che RESTART vuole garantire mettendo la tecnologia al servizio di un futuro più sicuro e sostenibile”.