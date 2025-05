Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Dramma sull’Aurelia nelle vicinanze della base americana di Camp Darby.

È morto nello scontro contro un tir mentre viaggiava in scooter, il 61enne Massimo Fazzi.

Le cause sono in corso di accertamento da parte della polizia municipale, che ha effettuato ai rilievi in località Mortellini, all’altezza del distributore dell’Eni.

Secondo le prime indicazioni l’uomo è morto schiacciato dal mezzo pesante.