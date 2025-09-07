Oliveti e boschi in fiamme sulle colline di Montecatini Val di Cecina: in azione gli elicotteri

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTECATINI VAL DI CECINA – Un vasto incendio boschivo è divampato nelle prime ore del pomeriggio di oggi a Miemo, nel comune di Montecatini Val di Cecina, interessando oliveti e aree boscate sopra l’abitato. Le fiamme, spinte dal vento, hanno rapidamente guadagnato terreno arrivando a minacciare alcune abitazioni, costringendo i soccorritori a un intervento massiccio.

Sul posto è operativo il sistema antincendi boschivi (Aib) della Regione Toscana. La sala operativa regionale ha disposto l’invio di due elicotteri, oltre a dieci squadre di volontari Aib, operai forestali e vigili del fuoco, tutti coordinati da due direttori delle operazioni.

Le condizioni meteo non stanno agevolando il lavoro delle squadre: il vento rende infatti più difficoltoso il contenimento delle fiamme, alimentando la preoccupazione per le case più vicine. Non si esclude, nelle prossime ore, il potenziamento del dispositivo con ulteriori rinforzi sia aerei sia di terra.

La situazione resta in evoluzione, con i soccorritori impegnati a circoscrivere il fronte del fuoco e a proteggere le abitazioni minacciate.