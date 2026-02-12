Oltre due milioni di euro non dichiarati scoperti da Finanza e Adm all’aeroporto di Pisa

PISA – Nella costante azione di controllo dello scalo aeroportuale, i finanzieri, congiuntamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) della Sot, hanno rinvenuto, nell’ambito dell’attività di contrasto agli illeciti valutari, valuta non dichiarata per un ammontare complessivo pari a 2.166.131 euro, con la redazione complessiva di 194 sanzioni amministrative. La somma pagata come oblazione diretta è stata pari a 123925 euro, mentre il totale della somma sequestrata ammonta a 7200 euro.

Particolare attenzione è stata riservata ai viaggiatori recidivi in partenza per Albania e Marocco già autori della stessa violazione nei 5 anni precedenti, nuovamente sorpresi con somme di denaro eccedenti i limiti consentiti: è stato disposto il previsto sequestro amministrativo secondo la normativa vigente.

Nell’ambito del contrasto ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti sono stati redatti 88 verbali e sequestrati 76,37 grammi di hashish, 138 grammi di marijuana, 5 grammi di cocaina, oltre ad oltre tipologie di sostanze sintetiche, tutte rinvenute con l’ausilio delle unità cinofile della Guardia di finanza.

Anche la lotta al contrabbando di tabacco ha consentito il sequestro di 69059 grammi di tabacco con 126 verbali e sanzioni pari a 354150 euro.

Nel 2025 l’aeroporto Galilei ha registrato un traffico di circa 6 milioni di passeggeri, segnando un incremento del 7,8% rispetto all’anno precedente. L’aumento del flusso di viaggiatori ha comportato un ulteriore rafforzamento delle attività di controllo da parte della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), finalizzate alla tutela delle normative doganali, valutarie e di sicurezza.

Regno Unito, Tirana e il Marocco con le destinazioni di Marrakesh e Casablanca, oltre a Spagna, Francia, Polonia e Germania, sono le destinazioni più frequentate.

Il risultato conseguito è dimostrazione dell’efficacia del protocollo di intesa siglato fra Adm e Guardia di Finanza, documento che velocizza lo scambio di informazioni e agevola le attività di verifica congiunta fra le due istituzioni presenti sul territorio, volte a contrastare, tra le altre, le violazioni derivanti da comportamenti illegittimi di passeggeri.