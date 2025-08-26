27.3 C
Firenze
mercoledì 27 Agosto 2025
Paura per un incidente a catena sull'Aurelia: due feriti

Coinvolti un pullman turistico, un'automobile e una moto. Il conducente della vettura è rimasto incastrato ed è stato liberato dai vigili del fuoco

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Paura per un incidente a catena sull'Aurelia: due feriti
Paura per un incidente a catena sull'Aurelia: due feriti (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura
SAN GIULIANO TERME – Grave incidente stradale questa mattina (26 agosto) in località Madonna dell’Acqua, frazione del comune di San Giuliano Terme, lungo via Aurelia Nord.

Intorno alle 8,55, un pullman turistico, un’automobile e una moto sono entrati in collisione per cause ancora in corso di accertamento, generando momenti di paura e disagi alla circolazione.

I vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti tempestivamente e hanno prestato soccorso ai due feriti: l’automobilista, rimasto intrappolato nel veicolo, è stato estratto e condotto all’ospedale di Cisanello in codice rosso; il centauro, cosciente nonostante un trauma al ginocchio, ha ricevuto le prime cure sul posto e successivamente è stato trasferito anch’egli all’ospedale. Fortunatamente i passeggeri del pullman sono usciti illesi e il mezzo non ha subito danni tali da compromettere la sicurezza degli occupanti. 

Sul luogo dell’incidente si sono precipitate anche la polizia municipale e un’ambulanza medicalizzata, mentre la strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e il ripristino della viabilità.

Le autorità stanno conducendo i rilievi del caso per chiarire la dinamica del sinistro e valutare eventuali responsabilità. 

