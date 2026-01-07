1.1 C
Perde il controllo dell’auto e finisce incastrato nel mezzo dopo il fuoristrada

Intervento dei vigili del fuoco e dell'ambulanza del 118 per l'incidente in località La Tabaccaia a Peccioli: si solleva Pegaso

Cronaca
REDAZIONE
Perde il controllo dell'auto e finisce incastrato nel mezzo dopo il fuoristrada (foto vigili del fuoco)
PECCIOLI – Perde il controllo dell’auto e finisce incastrato nel mezzo dopo il fuoristrada: in elisoccorso all’ospedale. 

Una quadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta alle 14,23 sulla provinciale 11 in località Tabaccaia a Peccioli per un incidente stradale.

Il conducente di un’auto ha perso il controllo del veicolo uscendo fuori strada. Nel sinistro l’uomo è rimasto ferito ed impossibilitato ad uscire. Il personale dei vigili del fuoco con apposite attrezzature ha tagliato e divaricato le lamiere permettendo al personale medico di accedere nell’abitacolo e prestare soccorso sanitario.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Peccioli, 118 e l’elisoccorso Pegaso che ha trasportato il ferito all’ospedale fiorentino di Careggi.

© Riproduzione riservata

