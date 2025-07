Perde il controllo dell’autocisterna e si ribalta fuori strada: paura sulla A12

Getting your Trinity Audio player ready...

VECCHIANO – Mattinata di paura sull’autostrada A12 Genova-Livorno, dove intorno alle 10.30 si è verificato un grave incidente nel tratto di Migliarino, nel comune di Vecchiano, in direzione sud. Un’autocisterna che trasportava carburante ha perso il controllo, abbattendo il guardrail e finendo fuori carreggiata.

Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco dei comandi di Pisa e Lucca. I pompieri hanno estratto dalle lamiere il conducente del mezzo, rimasto gravemente ferito, mentre un’altra squadra si è occupata della messa in sicurezza del veicolo. L’impatto ha infatti provocato una falla nella cisterna, causando un pericoloso sversamento di benzina.

Per motivi di sicurezza, il traffico è stato interrotto in entrambe le carreggiate, a causa dei vapori sprigionati dal carburante, sebbene la perdita sia stata in parte tamponata e contenuta. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche la Polizia Stradale, il personale del 118 e l’elisoccorso Pegaso.

Il conducente, dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Cisanello con l’elicottero Pegaso.

Sono in corso le operazioni di bonifica e il ripristino della sicurezza del tratto autostradale, che resterà chiuso fino al termine delle operazioni.