Pestaggi, minacce e spari: cinque arresti nella banda dei Rom a Pontedera

Maxi operazione dei carabinieri nella mattinata di oggi (15 settembre) tra la provincia di Pisa e il carcere di Verona. I militari della Compagnia di Pontedera, supportati dal 4° Nec e dal Nucleo cinofili di Pisa San Rossore, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone, emessa dal Gip di Pisa su richiesta della procura.

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di minacce e lesioni personali aggravate, detenzione illegale e porto abusivo di armi, ricettazione ed esplosioni di colpi d’arma da fuoco. L’inchiesta, condotta tra l’ottobre 2024 e il gennaio 2025, ha fatto emergere diversi episodi di particolare gravità. Tra questi, la sparatoria e le minacce a due giovani macedoni nella notte dell’11 ottobre 2024 a Ponsacco, e il pestaggio del gestore di un night club a Crespina Lorenzana, avvenuto il 26 dicembre dello stesso anno.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le cinque persone coinvolte, tutte appartenenti alla comunità rom, avrebbero agito con modalità violente e organizzate. Per uno degli indagati è stato disposto il carcere, mentre altri quattro sono stati posti ai domiciliari, tra cui una persona già detenuta per altra causa. Una quinta risulta invece irreperibile ed è considerata latitante dal novembre 2024.

L’operazione rappresenta un nuovo colpo alle attività criminali sul territorio pisano, grazie a un lavoro investigativo che ha consentito di fare luce su episodi rimasti a lungo fonte di allarme sociale.