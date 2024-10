Picchia ex compagna davanti alle figlie: arrestato a Pisa

Getting your Trinity Audio player ready...

Picchia ex compagna davanti alle figlie, arrestato dalla Guardia di Finanza a Pisa.

L’uomo, 30 anni, arrestato in flagranza di reato mentre picchiava la donna davanti alle bambine, vicino alla fermata bus in zona stazione ferroviaria di Pisa.

Anche in violazione di un divieto di avvicinamento alla ex compagna e alle piccole.

Militari del Comando Provinciale di Pisa, come illustra GdF con un comunicato, nell’ambito dei servizi coordinati disposti dalla Prefettura, in seno al Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica, presso la stazione ferroviaria di Pisa, “luogo frequentato giornalmente da numerosi individui, dove avvengono episodi di spaccio e violenza e si concentrano da tempo gli sforzi delle Forze di Polizia, in maniera sinergica e coesa”, hanno eseguito un arresto in flagranza di reato nei confronti di un cittadino comunitario di anni 30, “sorpreso nell’atto di percuotere l’ex compagna, una giovane donna, alla presenza di due figlie minorenni”.

Durante un ordinario servizio di ordine pubblico, in collaborazione con i militari dell’Esercito Italiano, i finanzieri della Compagnia di San Miniato, in orario serale, allertati dalle richieste di aiuto di una giovane donna vicino a una fermata di bus di linea, sono intervenuti per fermare l’uomo, evitando che potessero crearsi ulteriori conseguenze.

Il tempestivo intervento dei finanzieri ha evitato il peggio, “garantendo la sicurezza della giovane madre e delle sue due bambine, anch’esse di origine comunitaria”. A seguito di ulteriori accertamenti di polizia, è emerso che l’uomo stava violando un precedente divieto di avvicinamento alla donna ed alle bambine.

L’uomo è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto il Giudizio direttissimo con la convalida dell’arresto e la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Pisa.