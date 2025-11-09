13 C
Preso mentre tenta di disfarsi di un registratore di cassa appena rubato

Sventato dai carabinieri un furto in un negozio di Cascina. Il ladro è stato tradito dall'allarme scattato al momento dell'effrazione

Cronaca
REDAZIONE
Foto di: Facebook / Carabinieri
CASCINA – Alle prime ore dello scorso giovedì (6 novembre), i carabinieri della stazione di Cascina hanno arrestato in flagranza di reato un 33enne straniero, per furto aggravato.

L’intervento è avvenuto intorno alle 2,30 circa, durante un regolare servizio perlustrativo notturno, quando i militari hanno udito l’attivazione del sistema di allarme di un negozio, situato in viale Comaschi.

Giunti immediatamente sul posto, i carabinieri hanno sorpreso l’uomo, bloccandolo mentre tentava di disfarsi del registratore di cassa appena asportato. Il malvivente si era introdotto nell’esercizio commerciale infrangendo il vetro di una porta d’ingresso.

A seguito di una perquisizione personale, l’arrestato è stato trovato in possesso anche di un coltello della lunghezza complessiva di 16 centimetri, arma che è stata sottoposta a sequestro. Il registratore di cassa e il suo contenuto sono stati immediatamente restituiti al proprietario dell’attività commerciale.

L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato trattenuto nella camera di sicurezza del comando, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nella mattinata del giorno stesso, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria quattro volte a settimana.

© Riproduzione riservata

