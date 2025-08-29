Prodotti scaduti o non etichettati nel congelatore: sanzioni al bar ristorante di uno stabilimento balneare

Durante l’ispezione al bar ristorante della struttura, i carabinieri hanno riscontrato gravi irregolarità nella conservazione degli alimenti. Sono stati trovati circa 40 chili di prodotti carnei e ittici, tra cui salmone, branzino, orata, tranci di carne, roastbeef e impasto di salsiccia, conservati in frigoriferi e congelatori.

Gli alimenti, alcuni dei quali posti sottovuoto o congelati, erano privi delle etichette obbligatorie che ne indicassero tipologia, data di lavorazione, data di scongelamento o scadenza. Inoltre, è stato accertato che alcuni prodotti avevano superato la data di validità. Il gestore è stato segnalato alle autorità sanitarie e amministrative per aver omesso di applicare le procedure previste dal piano di autocontrollo dell’attività.

I carabinieri hanno proceduto al sequestro cautelare dei 40 chili di alimenti non conformi, il cui valore stimato è di circa mille euro. Al titolare è stata inoltre comminata una sanzione amministrativa di 2mila euro.