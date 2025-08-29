24.1 C
Prodotti scaduti o non etichettati nel congelatore: sanzioni al bar ristorante di uno stabilimento balneare

Duemila euro di multa, sequestrati 40 chili di prodotti alimentari non conformi per un valore complessivo di circa mille euro

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
carabinieri Nas
1 ' di lettura
PISA – Prodotti scaduti o non etichettati nel congelatore: sanzioni al bar ristorante di uno stabilimento balneare. 

I carabinieri del Nas di Livorno, nell’ambito dell’operazione Estate Tranquilla 2025 disposta dal comando carabinieri per la tutela della salute, hanno eseguito un controllo in uno stabilimento balneare, a Marina di Pisa.

Durante l’ispezione al bar ristorante della struttura, i carabinieri hanno riscontrato gravi irregolarità nella conservazione degli alimenti. Sono stati trovati circa 40 chili di prodotti carnei e ittici, tra cui salmone, branzino, orata, tranci di carne, roastbeef e impasto di salsiccia, conservati in frigoriferi e congelatori.

Gli alimenti, alcuni dei quali posti sottovuoto o congelati, erano privi delle etichette obbligatorie che ne indicassero tipologia, data di lavorazione, data di scongelamento o scadenza. Inoltre, è stato accertato che alcuni prodotti avevano superato la data di validità. Il gestore è stato segnalato alle autorità sanitarie e amministrative per aver omesso di applicare le procedure previste dal piano di autocontrollo dell’attività.

I carabinieri hanno proceduto al sequestro cautelare dei 40 chili di alimenti non conformi, il cui valore stimato è di circa mille euro. Al titolare è stata inoltre comminata una sanzione amministrativa di 2mila euro.

L’intervento rientra nella campagna di controlli mirati a garantire la sicurezza alimentare e la salute dei consumatori durante la stagione estiva.

© Riproduzione riservata

