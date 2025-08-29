|
PISA – Prodotti scaduti o non etichettati nel congelatore: sanzioni al bar ristorante di uno stabilimento balneare.
I carabinieri del Nas di Livorno, nell’ambito dell’operazione Estate Tranquilla 2025 disposta dal comando carabinieri per la tutela della salute, hanno eseguito un controllo in uno stabilimento balneare, a Marina di Pisa.
Durante l’ispezione al bar ristorante della struttura, i carabinieri hanno riscontrato gravi irregolarità nella conservazione degli alimenti. Sono stati trovati circa 40 chili di prodotti carnei e ittici, tra cui salmone, branzino, orata, tranci di carne, roastbeef e impasto di salsiccia, conservati in frigoriferi e congelatori.
Gli alimenti, alcuni dei quali posti sottovuoto o congelati, erano privi delle etichette obbligatorie che ne indicassero tipologia, data di lavorazione, data di scongelamento o scadenza. Inoltre, è stato accertato che alcuni prodotti avevano superato la data di validità. Il gestore è stato segnalato alle autorità sanitarie e amministrative per aver omesso di applicare le procedure previste dal piano di autocontrollo dell’attività.
I carabinieri hanno proceduto al sequestro cautelare dei 40 chili di alimenti non conformi, il cui valore stimato è di circa mille euro. Al titolare è stata inoltre comminata una sanzione amministrativa di 2mila euro.
L’intervento rientra nella campagna di controlli mirati a garantire la sicurezza alimentare e la salute dei consumatori durante la stagione estiva.