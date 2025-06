Recuperato fra gli scogli di Marina di Pisa il cadavere di una manta

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Ieri era stata l’attrazione di residenti e turisti, oggi la brutta sorpresa. In molti, infatti, si erano mobilitati per il soccorso.

Una squadra dei vigili del fuoco di vigilanza estiva specializzata in soccorso acquatico è intervenuta a Marina di Pisa per effettuare il recupero di una mobula, più conosciuta come manta o diavolo del mare, della famiglia delle Myliobatidae.

Su richiesta della capitaneria di Porto di Livorno il personale dei vigili del fuoco ha disincagliato dagli scogli il pesce ormai morto per poi portarlo a riva.