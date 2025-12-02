Ritrovato dopo due giorni all’addiaccio un anziano disperso a San Miniato

Getting your Trinity Audio player ready...

SAN MINIATO – Sospiro di sollievo a San Miniato: si è conclusa con un lieto fine l’angosciante vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso i familiari e le forze dell’ordine per due lunghissimi giorni.

L’anziano di 80 anni, residente a Reggello, scomparso lo scorso 30 novembre, è stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi (2 dicembre) nei boschi al confine tra Corazzano e Collegalli di Montaione, in una zona impervia e isolata. Nonostante la disavventura e le due notti trascorse al freddo, l’uomo è apparso in buone condizioni di salute.

L’allarme e la notte nel fango

L’allarme era scattato la sera del 30 novembre. L’anziano, allontanatosi da casa a bordo della sua auto, aveva contattato telefonicamente il figlio per segnalare di essersi perso in zona Corazzano e, peggio ancora, di essere rimasto in panne con l’auto bloccata nel fango. Le comunicazioni si sono interrotte intorno alle 20, probabilmente a causa dell’esaurimento della batteria del cellulare.

Immediatamente, la prefettura di Pisa ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Le ricerche sono state incessanti, coordinate tra carabinieri (della compagnia di San Miniato e della stazione di Santa Maria a Monte), Polizia di Stato, Guardia di finanza, vigili del duoco e volontari delle associazioni locali, proseguite senza sosta anche durante le fredde notti.

La svolta dall’alto: decisivo l’elicottero dei carabinieri

Dopo un primo focus sull’area di Santa Maria a Monte, le ricerche si sono concentrate tra Corazzano e Montaione

, grazie alle ultime localizzazioni fornite dalle celle telefoniche.

La svolta è arrivata intorno alle 14,45 di oggi, quando l’imponente dispiegamento di forze aeree ha dato i suoi frutti. È stato l’elicottero del quarto nucleo dei carabinieri elicotteri di Pisa – San Giusto, sorvolando a volo radente le aree più impervie di San Miniato, a individuare l’auto bloccata e l’anziano nelle vicinanze di località Collegalli.

Raggiunto via terra dai militari, l’uomo ha raccontato di essersi nutrito in questi lunghi giorni solo con alcune caramelle e di essersi riparato all’interno della vettura per sfuggire all’ipotermia.

Accompagnato al pronto soccorso di Empoli per accertamenti medici di routine, l’80enne ha potuto finalmente riabbracciare i suoi familiari, ponendo fine a un incubo durato oltre 40 ore.