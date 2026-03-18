Salvato dai vigili del fuoco nello scolmatore dell’Arno a Pontedera

PONTEDERA – Squadre dei vigili del fuoco di Pisa sono intervenute alle 11,30 in prossimità delle paratie dello scolmatore del fiume Arno nel Comune di Pontedera per soccorso a persona.

Un uomo durante una attività sportiva, svolta con una tavola Sup, è stato trascinato nel “rullo” che si forma immediatamente a valle dello sbarramento cementizio posto nelle vicinanze delle paratie. L’uomo è stato tratto in salvo, dal vortice di ritorno dell’acqua che lo teneva intrappolato, dal personale dei vigili del fuoco.

È stata calata una corda con galleggiante che il malcapitato è riuscito ad afferrare, è stato poi portato a riva. Allertato anche l’elicottero Drago che in caso di necessità sarebbe arrivato in modo celere. Sul posto anche personale del 118 e carabinieri di Pontedera.