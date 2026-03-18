Finto sacerdote bussa alle porte a San Frediano a Settimo: è truffa

CASCINA – Un uomo si è presentato alle abitazioni di San Frediano a Settimo fingendosi un sacerdote, nel tentativo di farsi aprire la porta con la scusa della benedizione pasquale. Il caso del falso parroco a San Frediano ha allertato la comunità locale e spinto il parroco don Dario Ghelardi a rivolgersi alle forze dell’ordine.

Gli episodi segnalati risalgono alla scorsa settimana, tra martedì e mercoledì. Intorno alle 19, orario inconsueto per questo tipo di visita, alcuni cittadini hanno sentito suonare il citofono. Dall’altra parte della cornetta una voce si presentava come il parroco, dichiarando di passare per la benedizione delle case in prossimità della Pasqua.

Nessuno ha aperto la porta. L’orario insolito e la conoscenza diretta del vero sacerdote della frazione hanno insospettito i residenti, che hanno preferito non dare accesso.

Il sacerdote ha spiegato che le benedizioni vengono effettuate solo da lui o, più raramente, dal diacono Romano Cardarosa, sempre previo avviso scritto o con manifesti affissi in zona. Gli orari sono precisi: la mattina dalle 9 alle 12, il pomeriggio dalle 14,30 alle 18. Un passaggio alle 19 è da escludere categoricamente. Secondo le testimonianze raccolte, l’individuo era inoltre privo della stola liturgica — bianca o viola — che il ministro della benedizione indossa sempre durante le visite.

Don Ghelardi ha definito l’episodio sacrilego, sottolineando come questo tipo di raggiro prenda di mira in particolare le persone più fragili e anziane. Ha quindi segnalato il caso ai carabinieri e alla polizia municipale, invitando chiunque abbia ricevuto visite simili o notato movimenti sospetti a denunciare immediatamente.