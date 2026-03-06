Scontro fra auto sulla Tosco Romagnola, una si ribalta: tre feriti

CALCINAIA – Una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta poco dopo le 23,30 in via Tosco Romagnola Ovest angolo via Mazzei nel Comune di Calcinaia per un incidente stradale.

Due le auto coinvolte in un sinistro avvenuto ad un incrocio, una di esse dopo lo scontro si è capovolta: tre le persone rimaste ferite.

I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario e con le forze dell’ordine presenti oltre a mettere in sicurezza le auto e i luoghi dell’intervento. Sul posto carabinieri e 118.