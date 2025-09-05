24.4 C
Sventato a Cascina il furto di rame in un cantiere edile: arrestato un componente della banda

In cinque avevano già caricato due furgoni con il materiale sottratto all'interno di un cantiere pubblico in via Tosco Romagnola

CASCINA – Sventato a Cascina il furto di rame in un cantiere edile. 

Alle prime ore di mercoledì (3 settembre) i carabinieri della stazione di Cascina hanno arrestato in flagranza di reato un 40enne di origine straniera, per il tentato furto aggravato di rame in un cantiere edile.

L’intervento è scattato intorno all’una, dopo una segnalazione giunta alla centrale operativa da parte di un cittadino che aveva notato alcune persone sospette all’interno di un cantiere pubblico in via Tosco Romagnola nel comune di Cascina. 

Arrivati sul posto, i carabinieri hanno notato cinque individui, che, alla vista dei militari si sono dati alla fuga. Quattro di loro sono riusciti a fuggire a piedi, mentre uno è stato fermato e arrestato.

Sul luogo del reato, i carabinieri hanno trovato due veicoli, nei quali era già stato caricato un ingente quantitativo di grondaie e lamiere in rame. Altro materiale simile era stato accatastato nelle vicinanze, pronto per essere caricato.

L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratore di turno alla procura di Pisa, che coordina le indagini, è stato trattenuto in camera di sicurezza del comando, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nella mattinata del giorno stesso, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte a settimana.

