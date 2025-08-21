La Torre di Pisa diventa ancora più inclusiva e apre le porte a tutti

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Un piccolo gesto è diventato virale in pochi giorni. La Torre di Pisa ora pensa anche ai bambini e ragazzi con autismo.

Tutto nasce dalla sensory bag, un kit gratuito creato per rendere la visita ai monumenti di Piazza del Duomo più tranquilla e piacevole. L’iniziativa è dell’Opera della Primaziale Pisana in collaborazione con Autismo Pisa.

Nel kit ci sono occhiali da sole, tappi per le orecchie, palline antistress e cappellino. Tutto pensato per gestire luci, rumori e stimoli troppo forti durante la visita.

Il reel pubblicato da “Pizza Aut” ha fatto il pieno di visualizzazioni e condivisioni. Gli utenti hanno apprezzato quanto sia importante l’accessibilità e l’inclusione nei luoghi pubblici.

“Vogliamo che tutti possano godere della bellezza di Piazza del Duomo, senza barriere”, spiega Andrea Maestrelli, presidente dell’Opera della Primaziale Pisana. Prima di progettare il kit, sono state ascoltate 11 associazioni che rappresentano persone con diverse disabilità.

Oltre alla sensory bag, il progetto offre sedie a rotelle gratuite, percorsi tattili, biglietti omaggio per persone con disabilità e accompagnatori. Lo staff dedicato all’accessibilità è sempre formato per garantire un’accoglienza attenta e inclusiva.

Non solo: l’Opera della Primaziale Pisana porta avanti il PEBA, produce video in Lingua dei Segni (LIS) e distribuisce le Carte dei Servizi all’Accessibilità, per rendere i monumenti fruibili da tutti.

Una piccola idea, un grande messaggio: inclusione e attenzione fanno davvero la differenza.