Un morto e due feriti nel frontale fra un camion e due auto a Riparbella

RIPARBELLA – Gravissimo incidente, con un morto, che ha coinvolto un camion e due auto a Riparbella sulla statale 68 Val di Cecina, nel territorio della provincia di Pisa.

Si è trattato di uno scontro frontale. Nella prima un uomo è rimasto incastrato ed è deceduto, nella seconda auto c’erano altri due occupanti, che sono rimasti incastrati e feriti, ma sono rimasti coscienti e sono stati affidati ai sanitari dopo l’intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto auto medica, ambulanza ed elisoccorso.

Per i rilievi e per le operazioni di soccorso resta chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, dal chilometro 13 al chilometro 14. Le deviazioni: per chi proviene da Casino sulla provinciale 14, per chi proviene dalla provinciale 29 e sulla statale 68 e sulla provinciale 13.