5.3 C
Firenze
martedì 6 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Pontedera, i caschi rossi in corsia: doni e peluche per i piccoli pazienti

Squadra di soccorso al reparto infantile: festa a sorpresa con medici e infermieri. I bambini ricevono giocattoli per l'Epifania

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Usl nord ovest
Foto di: Usl nord ovest
Meno di 1 ' di lettura

PONTEDERA – Per una volta non sono servite sirene spiegate o interventi d’urgenza. La missione era diversa, ma altrettanto importante: portare un attimo di spensieratezza dove ce n’è più bisogno. La solidarietà ha indossato la divisa dei Vigili del Fuoco. Una delegazione del distaccamento di Cascina, supportata dai volontari di Pontedera e Ponsacco, ha varcato la soglia dell’ospedale “Lotti”.

L’obiettivo erano i reparti di Pediatria e Pronto Soccorso pediatrico. Qui, i pompieri hanno incontrato i bambini ricoverati, costretti a trascorrere questi giorni di festa lontano da casa. Niente idranti, ma braccia cariche di doni, peluche e calze colorate. Un gesto semplice che ha acceso la luce negli occhi dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, regalando una parentesi di normalità.

Ad attendere la “Befana in divisa” c’era lo staff sanitario al completo, ringraziato calorosamente per la disponibilità. Erano presenti Davide Traballoni (dirigente infermieristico), la dottoressa Sara Civitelli della direzione sanitaria e Monica Guarguagli, coordinatrice infermieristica. A rendere l’atmosfera ancora più magica ci hanno pensato i clown dottori Rufus e Pepè, che hanno affiancato i Vigili del Fuoco in questa mattinata di festa e umanità.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
5.3 ° C
6 °
3.7 °
67 %
1.5kmh
75 %
Mar
5 °
Mer
4 °
Gio
5 °
Ven
10 °
Sab
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (787)ultimora (730)Eurofocus (23)demografica (20)sport (15)Eugenio Giani (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati