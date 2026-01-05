Pontedera, i caschi rossi in corsia: doni e peluche per i piccoli pazienti

PONTEDERA – Per una volta non sono servite sirene spiegate o interventi d’urgenza. La missione era diversa, ma altrettanto importante: portare un attimo di spensieratezza dove ce n’è più bisogno. La solidarietà ha indossato la divisa dei Vigili del Fuoco. Una delegazione del distaccamento di Cascina, supportata dai volontari di Pontedera e Ponsacco, ha varcato la soglia dell’ospedale “Lotti”.

L’obiettivo erano i reparti di Pediatria e Pronto Soccorso pediatrico. Qui, i pompieri hanno incontrato i bambini ricoverati, costretti a trascorrere questi giorni di festa lontano da casa. Niente idranti, ma braccia cariche di doni, peluche e calze colorate. Un gesto semplice che ha acceso la luce negli occhi dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, regalando una parentesi di normalità.

Ad attendere la “Befana in divisa” c’era lo staff sanitario al completo, ringraziato calorosamente per la disponibilità. Erano presenti Davide Traballoni (dirigente infermieristico), la dottoressa Sara Civitelli della direzione sanitaria e Monica Guarguagli, coordinatrice infermieristica. A rendere l’atmosfera ancora più magica ci hanno pensato i clown dottori Rufus e Pepè, che hanno affiancato i Vigili del Fuoco in questa mattinata di festa e umanità.