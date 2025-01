A Vicopisano tutto pronto per il taglio del nastro del Carnevale

Getting your Trinity Audio player ready...

VICOPISANO – Inizia il Carnevale nel Comune di Vicopisano, in provincia di Pisa.

Domenica 2 febbraio si terrà il primo corso mascherato, in piazza Cavalca, con ingresso libero. Carri, trenino, giochi, personaggi, musica, divertimento, sorprese, frati giganti e altre delizie, grazie al Comitato organizzatore.

Le prossime date dei corsi mascherati, oltre al 2 sono il 16 e il 23 febbraio e il 2 e 4 marzo a Vicopisano, sempre in piazza Cavalca e il 27 febbraio, in occasione del giovedì grasso, a Uliveto Terme nel parco Sandro Pertini. In questo caso sarà la Pro Loco di Uliveto Terme a organizzare la festa, sempre con ingresso libero.

Giochi e pentolaccia per i più piccoli e premio alla maschera più originale per i più grandi. E poi zucchero filato, frati e hot dog da gustare.