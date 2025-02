Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Alessandro Borghese a Pisa: “Cultura, storia e sapore”.

Alessandro Borghese a Pisa per registrare il programma tv Sky ‘4 Ristoranti’.

Un ritorno in Toscana per il popolare chef conduttore che esalta cultura, bellezza, storia e gastronomia pisane in un post che scatena polemiche social livornesi nel citare ‘cacciucco pisano’.

Alessandro Borghese via social: “Pisa è cultura, è storia, è sapore! Tra vicoli fermi nel tempo, piazze affascinanti e piatti della memoria, ogni angolo ti svela una nuova sorpresa.

Un dedalo in cui perdersi nella bellezza, quasi a sentire quelle ‘voci misteriose’ che raccontano di cavalieri e spiriti sotto il cielo pisano.

Le sue tradizioni di cucina sono un mix perfetto di passato e presente: la torta co’ bischeri, il cacciucco pisano, il cinghiale, la trippa… un’esplosione di sapori in un viaggio tra Medioevo e Rinascimento!

E se pensi che la Torre sia l’unico miracolo, preparati a scoprire un mondo gastronomico che non ti aspetti”.

Antonio Mazzeo, presidente Consiglio regionale Toscana: “Benvenuto a Pisa. Non vedo l’ora di vedere la puntata e scoprire quali eccellenze culinarie della nostra città saranno protagoniste. Pisa, con la sua tradizione gastronomica e la qualità dei suoi ristoranti, merita questa vetrina d’eccezione. Sarà un’occasione perfetta per mostrare al grande pubblico il meglio della nostra cucina”.