“Come è profondo il mare”, a Cascina lo spettacolo dedicato a Lucio Dalla

CASCINA – Tre artisti, tre percorsi e tre strade diverse, che si incontrano per omaggiare le canzoni, l’ironia e la poesia di Lucio Dalla. In occasione della rassegna Metti una sera a Cascina, sabato (6 luglio) alle 21,30 in piazza dei Caduti andrà in scena Come è profondo il mare, concerto spettacolo a ingresso libero dedicato al grande cantautore bolognese.

Sul palco Luca Guidi, Giulia Pratelli e Giorgio Mannucci, che hanno un legame molto forte con la musica del cantautore bolognese, consolidato nel tempo e raccontato in alcune delle loro canzoni. Ognuno a suo modo e in punta di piedi, i tre cantautori interpretano Dalla nelle sue diverse sfumature. Come è profondo il mare, Anna e Marco, Futura, Cara sono solo alcuni dei capolavori rivisitati in questo spettacolo, che proporrà anche brani meno celebri ma fondamentali per provare a scoprire tutte le caratteristiche di uno dei padri della musica italiana.

L’iniziativa, a ingresso libero, è inserita nel ricco cartellone della rassegna Metti una sera a Cascina, organizzata dal Comune di Cascina con la collaborazione di Fondazione Sipario Toscana e Proloco di Cascina e grazie al sostegno di Sogefarm Farmacie Comunali di Cascina e Banca di Pescia e Cascina.

Gli artisti

Luca Guidi, chitarrista e cantautore livornese. Ha fatto parte del Sinfonico Honolulu e della Betta Blues Society, ha collaborato con Mauro Ermanno Giovanardi, per il quale ha scritto Nel centro di Milano e Più notte di così (all’interno di Il Mio stile, Targa Tengo 2015 come album dell’anno). Nel 2017 pubblica assieme a Luca Carotenuto l’album L!Epoca d!oro e nel 2020 esce il suo primo album solista Sudoku. Nello stesso anno, con il brano Tutto quello che hai, vince il Premio Bindi e successivamente si aggiudica il Premio dei Premi, organizzato nell’ambito del Mei di Faenza.

Giulia Pratelli, cantautrice pisana, ha collaborato con artisti del calibro di Fiorello, Masini, Ruggeri. Nel 2018 vince il Premio Inedito Colline di Torino, il miglior testo al Premio Lauzi e il miglior testo al Premio Bianca D’Aponte. Dal 2020 affianca Chiara Raggi nella direzione artistica di Musica di Seta, brand dedicato alla musica d’autrice. Nel 2022 pubblica l’album Nel mio stomaco contenente il brano Qualcuno che ti vuole bene, scritto e interpretato insieme a Bianco. Nell’estate 2023 esce l’ep Tutti i santi mentre nell’ottobre dello stesso anno debutta come scrittrice con il libro Canti di Natale fantastici, il calendario dell’avvento musicale (Iacobelli Editore, collana Musica di Seta).

Giorgio Mannucci, cantautore livornese con all’attivo 5 album con band come Sinfonico Honolulu e Mandrake. Ha collaborato con l’artista americana Lisa Papineau (Air; Jun Miyake). Acquario è il suo primo disco solista prodotto insieme ad Ale Bavo (Subsonica, Mina). È tra i vincitori del concorso Mai in Silenzio – musica contro la violenza di genere indetto da Controradio e Regione Toscana. Nel 2022 pubblica Musiche per film che non esistono, una raccolta di 12 piccole colonne sonore immaginarie. Nel 2023 vince il Premio Ciampi con la cover di L’amore è tutto qui.

Per l’occasione sono accompagnati da Daniele Catalucci (bassista e produttore artistico, vincitore di due targhe Tenco, con Mauro Ermanno Giovanardi e Sinfonico Honolulu nel 2013 e con Virginiana Miller nel 2014, e di un David di Donatello, sempre con Virginia Miller per il brano Tutti i santi giorni nel 2013) e Daniele Paoletti (batterista di formazione jazz, parte di numerosi progetti di rilievo nazionale, collaboratore stabile di artisti come Bobo Rondelli e l’Orchestrino).