Italia-Giappone, asse sulla robotica: al Sant’Anna arrivano i luminari di Tokyo

PISA – Il futuro della robotica mondiale passa dalla Valdera. Per tre giorni, Pontedera si è trasformata nella capitale dell’innovazione, ospitando un vertice che guarda lontano, fino al 2050. Protagonisti: l’istituto di BioRobotics della Scuola superiore Sant’Anna e la Japan Science and Technology Agency (Jst).

L’obiettivo è ambizioso, quasi fantascientifico. Si chiama Moonshot. È il programma visionario del governo giapponese che punta a rivoluzionare la società. Al centro ci sono gli avatar robotici. Non semplici macchine, ma estensioni del corpo umano. Sistemi che permettono a chi ha disabilità o agli anziani di muoversi e interagire nel mondo reale restando a distanza.

Italia e Giappone condividono una sfida demografica cruciale: l’invecchiamento della popolazione. La tecnologia diventa così la risposta per garantire inclusione e autonomia. La visita della delegazione nipponica rafforza un legame storico, avviato anni fa dal pioniere Paolo Dario. Tra gli ospiti spiccava Hiroshi Ishiguro, una celebrità nel campo dei robot umanoidi, insieme al direttore del programma Norihiro Hagita.

Il confronto è stato serrato e multidisciplinare. Non si è parlato solo di ingranaggi e software. Al tavolo sono finiti temi come le onde cerebrali per il recupero motorio e i robot da compagnia. Spazio anche alla chirurgia del futuro. Ma l’innovazione non può prescindere dall’etica. Per questo, il Sant’Anna ha coinvolto anche gli istituti di Economia e Dirpolis, insieme all’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit), per analizzare l’impatto legale e sociale di queste macchine.

Le prospettive sono concrete. “Abbiamo individuato opportunità che prenderanno forma nei prossimi mesi”, assicura Gastone Ciuti, direttore dell’Istituto di Biorobotica. È un piano a lungo termine. “Moonshot guarda oltre il 2050 con un’ambizione scientifica elevatissima”, sottolinea il professor Dario.

Soddisfazione anche dai vertici dell’ateneo. Per la prorettrice Francesca Capone, il Giappone è ormai un partner prioritario. La sinergia tra Pisa e Tokyo promette di cambiare il modo in cui vivremo e invecchieremo. Pontedera, ancora una volta, si conferma laboratorio del domani.