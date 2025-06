Torna Marenia con Raf, Le Vibrazioni, Rose Villain e Fabrizio Moro

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Il litorale pisano si prepara a vivere un’estate intensa e coinvolgente grazie al ritorno di Marenia NonSoloMare 2025, la rassegna culturale e musicale che animerà Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone nei mesi più caldi dell’anno. Il programma è stato presentato a Palazzo Gambacorti e si preannuncia ricco di eventi. Sono previsti concerti, spettacoli e appuntamenti a ingresso gratuito, pensati per coinvolgere un pubblico ampio. La rassegna è il frutto del lavoro congiunto dell’assessorato al turismo del Comune di Pisa, in collaborazione con Pisamo, la Camera di Commercio Nord Ovest e numerose associazioni del territorio.

Il cuore dell’iniziativa saranno i grandi concerti dal vivo, che porteranno sul palco artisti di primo piano del panorama italiano. Tirrenia, con la sua Piazza dei Fiori, ospiterà Raf il 24 luglio, in occasione dei quarant’anni del suo celebre brano Self Control, e Le Vibrazioni il 28 luglio, per una tappa del loro energico Summer Tour 2025. Le serate musicali saranno arricchite anche da eventi tematici: Notte Talenti Dj il 25 luglio, Radio Mitology il 26, e un tributo ai Pink Floyd il 27, a testimonianza di un’offerta capace di spaziare tra generi e generazioni.

Anche Marina di Pisa, in Piazza Viviani, sarà protagonista della rassegna: qui si esibirà Rose Villain l’11 agosto, seguita da Fabrizio Moro il 16, due concerti attesissimi che faranno da fulcro a una settimana di musica ed eventi, con appuntamenti come Techno Vibes (12 agosto), una seconda Notte Talenti Dj (13 agosto), il festoso 80th Party (14 agosto) e Rememories 90 (15 agosto), in un viaggio musicale tra le epoche. Il gran finale è previsto per sabato 23 agosto, quando il Lungomare di Marina di Pisa sarà illuminato dal tradizionale spettacolo pirotecnico, un momento simbolico di chiusura della stagione.