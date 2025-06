Palio di San Ranieri, trionfa la barca rossa di San Martino

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Si è svolto ieri (17 giugno) il Palio di San Ranieri, la sfida in Arno tra le quattro imbarcazioni che rappresentano i quattro quartieri storici della città: San Francesco (barca gialla), San Martino (barca rossa) Santa Maria (barca celeste) e Sant’Antonio (barca verde).

La manifestazione ha visto le imbarcazioni gareggiare per 1500 metri controcorrente dal Ponte della Cittadella, presso la sede dei Canottieri Arno, fino all’arrivo allo Scalo dei Renaioli. La competizione è stata preceduta da un corteo fluviale storico con 4 imbarcazioni e la presenza di 20 figuranti che hanno accompagnano la pala del Santo e, nel corso del pomeriggio, dal Trofeo Lega Navale Pisa.

A vincere l’edizione 2025 è stata la barca Rossa, davanti alla barca Verde, alla Celeste e alla Gialla. È stato il sindaco Michele Conti a consegnare il Palio nelle mani degli atleti del quartiere di San Martino. A premiare le altre imbarcazioni, l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini, l’assessore allo sviluppo sportivo delle regate e dei pali remieri Frida Scarpa.

“Un pomeriggio di grande festa sui nostri Lungarni – ha dichiarato il sindaco Michele Conti – per celebrare un appuntamento storico, nel giorno del nostro Santo Patrono. Dopo la bellissima Luminara di questa notte, oggi la città si riunisce attorno al suo storico Palio, antica tradizione che vede tanti ragazzi impegnarsi tutto l’anno, per potersi sfidare oggi sull’Arno. Ringrazio tutti gli atleti e i tecnici che ogni giorno mettono tanto impegno; ringrazio i figuranti storici del corteo fluviale, una grande tradizione riscoperta da pochi anni. Un grande ringraziamento va a tutti i pisani che sono stasera sui lungarni per apprezzare la bellezza e le tradizioni della nostra città, un’alchimia magica, con radici storiche profonde, che continua a caratterizzare Pisa, dove ogni giorno ciascuno di noi contribuisce con il suo impegno, per amore della città. In queste sette anni come amministrazione abbiamo lavorato tantissimo sulle tradizioni storiche, portando avanti grandi investimenti per riqualificare le imbarcazioni e dare sedi ai quartieri per gli allenamenti: è in ristrutturazione la ex casetta dell’Anas lungo l’Aurelia, struttura che verrà assegnata alla barca Celeste, stiamo lavorando per iniziare una riqualificazione dei Canottieri su cui vogliamo investire per riqualificarlo, proprio perché è il cuore del canottaggio della nostra città; stiamo lavorando anche per gli altri quartieri, la Rossa ha già una sua struttura, mentre per la Gialla troveremo una soluzione lungo l’Arno nella zona di Cisanello. Portiamo avanti quindi una visione complessiva delle tradizioni remiere della nostra città, per far sì che “.

“Il Palio di San Ranieri è la rievocazione storica che ha radici più antiche tra tutti gli eventi del Giugno Pisano – ha spiegato l’assessore alle Tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini -. Anche se in origine non si disputava nel mese di giugno e non era nemmeno legato al santo Patrono, del quale probabilmente è più antico. Durante il Medioevo l’organizzazione di un Palio, di terra o d’acqua, alla lunga o alla tonda era frequente e diffuso in molte città. Quel che è certo è che almeno a partire dal XIII secolo a Pisa il Palio sul fiume si disputava per l’Assunta, la festa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria il 15 agosto. La regata che si disputa oggi il 17 giugno, come la si effettua oggi, viene, invece, fatta risalire al XVIII secolo, e si ritiene che sia stata istituita per rievocare le imprese gloriose dei Pisani per mare. Questo è anche per la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane, che però è un evento di rievocazione di epoca moderna, dato che l’idea nacque nel 1954 e la prima competizione remiera fu disputata a Pisa nel 1956. È il Palio tra i quattro quartieri, sant’Antonio, san Martino, san Francesco e santa Maria, il vero evento di rievocazione del legame di Pisa con l’acqua e la marineria. E come tale è un piccolo gioiello da conservare, rafforzare e tramandare. Nel Palio gli aspetti rievocativi si intrecciano indissolubilmente con quelli sportivi: sostenere le società di canottaggio cui vengono affidate le barche di san Ranieri significa rilanciare il canottaggio pisano, con ricadute positive anche sulla regata ARMI. In questo senso con l’assessore Frida Scarpa, stiamo lavorando per migliorare strutture e dotazioni, aumentare i contributi alle società, promuovere il canottaggio, che a Pisa ha una tradizione importante. Se cresce il canottaggio pisano cresce il Palio di san Ranieri, e se cresce il Palio si fa crescere anche il Galeone Rosso. E così si rende il giusto omaggio alla tradizione marinara di Pisa.”

“Questa edizione del Palio – aggiunge l’assessore allo Sviluppo sportivo delle regate e dei pali remieri Frida Scarpa – è stata molto competitiva, a conferma di come in questi anni come Amministrazione abbiamo spinto molto sullo sviluppo del Palio e sugli allenamenti degli atleti, facendo grandi investimenti sul canottaggio e sul fiume Arno per valorizzare gli sport che fanno parte integrante della città, riqualificando le sedi delle imbarcazioni, con il lavoro sulla manutenzione delle imbarcazioni e con i prossimi investimenti già stanziati per realizzare sul canale dei Navicelli una tensostruttura che permetta di svolgere gli allenamenti in maniera costante, lungo tutto il corso dell’anno. Stiamo lavorando su tutto lo sviluppo del circuito remiero e ci aspettiamo che anche tutte le società di canottaggio della città viaggino di pari passo con l’impegno dell’amministrazione, per far crescere lo sport del canottaggio e del movimento remiero in una città d’acqua come la nostra. Sottolineo infine che questa edizione ha visto la presenza di un giudice arbitro di livello internazionale come Manola Marinai, che ha partecipato ora ai campionati europei e alle Olimpiadi di Parigi. Insieme all’altro giudice Thomas Cadei quindi due arbitri di livello internazionale, che portano ancora più prestigio alla competizione del nostro Palio”.

La cronaca

Le imbarcazioni impiegate si ispirano alle tipiche fregate stefaniane dell’Ordine Mediceo dei Cavalieri di Santo Stefano. La barca del quartiere San Francesco è contraddistinta dal colore giallo, quella di San Martino dal rosso, quella di Santa Maria dal celeste, quella di Sant’Antonio dal verde. Ogni fregata è composta da otto vogatori, il timoniere e il montatore. Quest’ultimo, al traguardo, ha il compito di arrampicarsi su uno dei 4 canapi che raggiungono la sommità di un pennone alto 10 metri e afferrare il palio azzurro, simbolo della vittoria. Due (simbolici) paperi, invece, rappresentano il poco ambito riconoscimento per gli ultimi classificati. Questa particolare modalità di assegnazione della vittoria si ispira all’impresa di Lepanto quando le truppe cristiane, una volta abbordata l’ammiraglia turca, si impadronirono della fiamma da combattimento posta sul pennone dell’imbarcazione saracena.

Gli equipaggi

Ogni “fregata” è composta da vogatori, timoniere e montatore. Quest’ultimo, al traguardo, ha il compito di arrampicarsi su uno dei 4 canapi che raggiungono la sommità di un pennone alto 10 metri e afferrare il palio azzurro, simbolo della vittoria. Due (simbolici) paperi, invece, rappresentano il poco ambito riconoscimento per gli ultimi classificati. Questa particolare modalità di assegnazione della vittoria si ispira all’impresa di Lepanto quando le truppe cristiane, una volta abbordata l’ammiraglia turca, si impadronirono della fiamma da combattimento posta sul pennone dell’imbarcazione saracena.

Per la barca Celeste, l’equipaggio è composto da Alessandro Bernardini, Edoardo Pagni, Emanuele Giarri, Flavio Ricci, Luca Romani, Luigi Mostardi, Michele Campani e Mirko Barbieri. Il montatore è Joel Devine. A guidare l’imbarcazione come timoniere è Eleonora Trivella.

A bordo della barca Rossa troviamo Daniel Baglini, Gianluca Santi, Gregorio Menicagli, Igor Manuel Igneri, Leonardo Pioli, Matteo Stefanini, Nicola Arrighi, Sasha Sicurani, Simone Tonini e Tommaso Carmignani. In questa barca, Ronny Alexander Frías ricopre il ruolo di montatore, mentre Lorenzo Giuntini è il timoniere.

Per la barca Verde, ne fanno parte Andrea Martelli, Daniele Sbrana, Francesco Carrara, Francesco Gadducci, Lapo Nicola Vitarelli, Matteo Gadducci, Paolo Brillante e Simone Barandoni. Il montatore è Michele Pierigè. Il timoniere dell’equipaggio è Alessio Mollica.

Nella barca Gialla sono presenti Federico Sabatini, Lorenzo Cavatorta, Lorenzo Cini, Michele Pratesi, Nicola Ciangherotti, Niccolò Ricardi, Patryk Lysiak e Vito Saggese. Il montatore è Nicola Rizzu. A dirigere la barca come timoniere è Primo Cini.