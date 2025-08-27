29.4 C
Firenze
mercoledì 27 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Pisa si ferma a ricordare il bombardamento del 1943

Domenica (31 agosto) si celebra la memoria con cerimonie, deposizione di corone e messa in ricordo delle vittime

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Bombardamento '43
Foto di: sito web / Comune di Pisa
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Domenica (31 agosto) Pisa si fermerà per guardare al passato e ricordare uno dei giorni più dolorosi della sua storia. Era il 31 agosto 1943 quando la città venne colpita da un bombardamento aereo statunitense, che distrusse gran parte di Pisa e provocò 952 morti e migliaia di feriti.

Le celebrazioni inizieranno alle 9,30 a Marina di Pisa, con la deposizione di una corona d’alloro in piazza Maria Santissima Ausiliatrice, a ricordo dei lavoratori caduti nella fabbrica di idrovolanti. Poi, alle 10,45, sarà la volta del Sostegno del Canale dei Navicelli, dove un’altra corona sarà posta in memoria delle vittime del quartiere di Porta a Mare.

Saranno presenti le autorità locali: il sindaco Michele Conti, il presidente della Provincia Massimiliano Angori e il presidente del Comitato provinciale Anpi Bruno Possenti, a testimoniare l’impegno della città a non dimenticare.

La commemorazione si concluderà alle 11,30 nella chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno, con la messa, momento di raccoglimento e riflessione. Un appuntamento che unisce memoria, comunità e rispetto per chi ha pagato il prezzo più alto.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
29.4 ° C
29.8 °
27.1 °
51 %
2.6kmh
40 %
Mer
28 °
Gio
33 °
Ven
26 °
Sab
25 °
Dom
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (19)incendio (13)arresto (12)Gaza (12)carabinieri (11)Eugenio Giani (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati