Rinasce un’icona della notte a Tirrenia: via alla stagione invernale del Club Imperiale

PISA – I riflettori tornano ad accendersi sul celebre Club Imperiale di Tirrenia, che oggi (18 ottobre) darà il via alla stagione invernale 2025-26 con un evento inaugurale atteso da molti.
Il locale, che ha fatto la storia del divertimento notturno in Toscana sin dalla fine degli anni ’80, si prepara a ospitare una serata di rilancio, musica e convivialità.
Fondato e reso celebre dall’imprenditore Roberto Pannocchia nella frazione tirrenese, il Club Imperiale è stato un punto di riferimento della nightlife con formule come il celebre “mezzanotte-mezzogiorno”. ￼ La sua eredità si riflette ancora oggi nei ricordi delle generazioni che lo frequentarono negli anni d’oro.
L’inaugurazione promette una serata all’insegna della musica, del richiamo agli anni d’oro e di una nuova stagione che punta a riportare il club nel vivo del panorama toscano dei locali. Gli organizzatori invitano a iscriversi tramite la lista online per partecipare all’evento, come indicato nella comunicazione social.
Con questo evento, il Club Imperiale rilancia la sua presenza nella notte pisana-livornese e invita tutti gli appassionati a partecipare alla rinascita del suo spirito originale.