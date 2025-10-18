15.9 C
Rinasce un’icona della notte a Tirrenia: via alla stagione invernale del Club Imperiale

Una serata all’insegna della musica, del richiamo agli anni d’oro che mira a riportare il club nel vivo del panorama toscano dei locali notturni

PISA – I riflettori tornano ad accendersi sul celebre Club Imperiale di Tirrenia, che oggi (18 ottobre) darà il via alla stagione invernale 2025-26 con un evento inaugurale atteso da molti.

Il locale, che ha fatto la storia del divertimento notturno in Toscana sin dalla fine degli anni ’80, si prepara a ospitare una serata di rilancio, musica e convivialità.

Fondato e reso celebre dall’imprenditore Roberto  Pannocchia nella frazione tirrenese, il Club Imperiale è stato un punto di riferimento della nightlife con formule come il celebre “mezzanotte-mezzogiorno”. ￼ La sua eredità si riflette ancora oggi nei ricordi delle generazioni che lo frequentarono negli anni d’oro.

L’inaugurazione promette una serata all’insegna della musica, del richiamo agli anni d’oro e di una nuova stagione che punta a riportare il club nel vivo del panorama toscano dei locali. Gli organizzatori invitano a iscriversi tramite la lista online per partecipare all’evento, come indicato nella comunicazione social.

Con questo evento, il Club Imperiale rilancia la sua presenza nella notte pisana-livornese e invita tutti gli appassionati a partecipare alla rinascita del suo spirito originale.

