Pisa, messa di San Ranieri accessibile ai sordi: traduzione in Lis per la prima volta

PISA – A Pisa si compie un importante passo verso l’inclusione e l’accessibilità: per la prima volta, la celebrazione solenne in onore di San Ranieri, patrono della città, sarà accessibile anche alle persone sorde. La Messa, in programma domani (17 giugno) alle 11 nella cattedrale di Piazza dei Miracoli, sarà infatti tradotta in Lingua dei segni italiana (Lis) grazie alla presenza di un interprete. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Opera della Primaziale Pisana, il Capitolo Metropolitano e l’Ente Nazionale Sordi – sezione di Pisa – e consentirà una partecipazione piena alla liturgia, compresa l’omelia dell’arcivescovo Saverio Cannistrà.

Questo traguardo non è pensato come un episodio isolato, ma come parte di un impegno continuativo: l’interprete Lis sarà presente anche in occasione delle principali solennità religiose dell’anno liturgico, come Natale, Pasqua e la festa dell’Assunta. Si tratta di un passo all’interno di un più ampio percorso intrapreso negli ultimi due anni dall’Opera della Primaziale Pisana, che ha avviato una serie di interventi concreti per rendere la visita alla Piazza dei Miracoli sempre più inclusiva e accogliente.

Nel contesto di questa visione, l’accessibilità viene affrontata in modo articolato e trasversale: dall’aggiornamento costante del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, all’introduzione delle Carte dei Servizi, pensate per rispondere alle esigenze di persone con disabilità cognitive, sensoriali o motorie, fino alla disponibilità di strumenti pratici come sedie a ruote, sensory bag e materiali didattici inclusivi. Le Carte dei Servizi, in particolare, sono pensate per guidare i visitatori con bisogni speciali, offrendo informazioni chiare su percorsi, ausili, accessibilità e interpretariato, e sono disponibili anche in formato digitale accessibile.

Un’attenzione speciale è riservata ai bambini nello spettro autistico, con la possibilità di richiedere gratuitamente una sensory bag contenente oggetti utili alla gestione della stimolazione sensoriale, come cappellini, occhiali da sole, giochi antistress e guide in Comunicazione Aumentativa e Alternativa. Per i visitatori più sensibili all’ambiente, è stata inoltre realizzata una mappa sensoriale della piazza e dei suoi monumenti, che descrive parametri come affollamento, luminosità e rumorosità. Infine, una collana di video in Lis con sottotitoli permette di scoprire in autonomia e senza barriere tutti i tesori storici e artistici del complesso monumentale.

Per Andrea Maestrelli, presidente dell’Opera della Primaziale Pisana, questa prima celebrazione con traduzione Lis rappresenta un segnale tangibile dell’impegno portato avanti. “Per noi, l’inclusione va oltre la teoria. Richiede azioni tangibili e misurabili. È la nostra profonda convinzione che a ogni persona debba essere garantito un accesso completo alla ricchezza spirituale e culturale che questi spazi offrono”.

L’obiettivo, dunque, è chiaro: superare ogni barriera – fisica, comunicativa o percettiva – affinché la Piazza dei Miracoli possa essere davvero patrimonio di tutti, in un dialogo costante tra bellezza, fede e dignità. Per ulteriori dettagli sui servizi disponibili, è possibile consultare il sito ufficiale opapisa.it o contattare direttamente l’Ufficio Stampa dell’Opera.