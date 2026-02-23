Turismo, Pisa supera il traguardo del milione di arrivi: vola il mercato internazionale (+6,7%)

PISA – Il comparto turistico pisano chiude il 2025 registrando un risultato storico: per la prima volta, la città e il suo litorale hanno superato la soglia di un milione di arrivi, totalizzando oltre 2,24 milioni di presenze. I dati provvisori elaborati dall’Ufficio turismo del Comune evidenziano un consolidamento dell’attrattività internazionale e un mutamento nelle scelte di pernottamento dei viaggiatori.

A sostenere la crescita (+3,7% di arrivi e +2,7% di presenze complessive rispetto al 2024) è stata la robusta performance della componente straniera. Il tasso di internazionalizzazione della domanda è salito al 61,1%, con quasi 694mila arrivi e 1.373.259 presenze dall’estero, segnando un incremento del +6,7%. Tale dinamica espansiva ha permesso di compensare la contrazione del mercato domestico, che ha visto i turisti italiani registrare una flessione del 3,1%. La permanenza media in città si è mantenuta stabile a 2,2 notti.

Sotto il profilo ricettivo, il 2025 certifica un divario tra le diverse tipologie di offerta. Le strutture alberghiere hanno subito una lieve flessione del -1,6%, mentre il settore extralberghiero è cresciuto del +6,5%. Attualmente, la maggioranza dei pernottamenti (55%) si concentra in quest’ultimo comparto. Parallelamente, l’analisi delle piattaforme come Airbnb e Vrbo indica un tasso medio di occupazione del 62,3%, a fronte però di una flessione delle tariffe medie (-12,8%, attestandosi a 93,9 euro).

Sul fronte costiero, i dati restituiscono un quadro misto. Se gli arrivi sono aumentati del 3,2% (quasi 167.000), le presenze hanno subito un calo del -7,3% (590.265 totali), determinando una contrazione della permanenza media da 3,9 a 3,5 notti. Anche in quest’area gli stranieri sono in aumento (+7,3%), ma non in misura sufficiente a bilanciare il netto arretramento del turismo italiano (-17,4%).

Il Sindaco Michele Conti ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, legandolo agli investimenti nella promozione: “I numeri raccontano un settore in costante crescita. Abbiamo superato 1 milione di arrivi grazie alla valorizzazione di tutta la città, non solo legata al nostro principale patrimonio artistico di piazza Duomo”. Sul litorale, il Primo Cittadino ha indicato la rotta: “Dobbiamo insistere per migliorare la permanenza media e allungare la stagione oltre i classici mesi estivi”. L’assessore al turismo, Paolo Pesciatini, ha sottolineato come i risultati premino le strategie condivise con gli stakeholder, evidenziando un cambiamento nel percepito dei turisti internazionali: “Gli stranieri non scelgono più Pisa solo per la Torre, ma mostrano un interesse crescente verso gli altri siti culturali e le eccellenze diffuse nel tessuto urbano”.

Il fermento turistico è confermato anche dai dati di accesso agli InfoPoint comunali, che nel 2025 hanno assistito oltre 183mila utenti (+30,3%), in larga maggioranza stranieri. Infine, le proiezioni per l’anno in corso appaiono incoraggianti: secondo la piattaforma Hbenchmark, il tasso di occupazione camere rilevato a febbraio 2026 si attesta al 54,5%, registrando un +6,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I dati definitivi saranno presentati in un incontro pubblico a marzo.