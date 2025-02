Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Pisa città verde e resiliente: premio nazionale progetto ‘Parco Europa’. Il Comune di Pisa con la realizzazione del Parco Europa ha vinto il premio nazionale alla 25 edizione della manifestazione ‘La città per il Verde’ nella sezione ‘La Città resiliente”. Si tratta dell’unico riconoscimento nazionale assegnato ai comuni italiani in questo ambito, dedicato ai comuni che si sono contraddistinti per realizzazioni finalizzate all’incremento del patrimonio verde pubblico o abbiano, attraverso programmi mirati, migliorato le condizioni ambientali del proprio territorio. La premiazione si è svoltaa Milano e per il Comune di Pisa hanno partecipato Fabio Daole, dirigente del Comune di Pisa per le infrastrutture verdi, insieme ai funzionari Paola Senatore e Massimo Boi.

“Per il Comune di Pisa – dichiara il sindaco Michele Conti – è un grande onore ricevere il premio dedicato alle città resilienti, una sezione completamente nuova introdotta quest’anno dalla giuria del premio “La Città per il verde’ proprio per dare un riconoscimento a livello nazionale dedicato alle città che con le loro azioni guardano al futuro, con la creazione di infrastrutture verdi per l’adattamento ai cambiamenti climatici come stiamo facendo al Parco Europa nel quartiere di Cisanello. Il lavoro che stiamo portando avanti nel quartiere che più di tutti a Pisa ha subito i danni di una crescita urbanistica disorganizzata e non gestita, si concretizza negli interventi di forestazione urbana in corso nel Parco Europa, dove ai 500 alberi già piantati si aggiungerà la creazione dell’area umida e la messa a dimora di altri 90 alberi, nel parco di via Pungilupo, dove è in corso con fondi PNRR la realizzazione di una grandissima area a verde con 1500 nuove alberature, e nei boschi urbani dei nuovi nati. Interventi concreti che stanno portando Pisa a essere un punto di riferimento e un modello nazionale nella creazione delle infrastrutture verdi”.

“Esprimo profonda soddisfazione – dichiara Raffaele Latrofa, vicesindaco con delega ai parchi e verde pubblico – per questo ennesimo riconoscimento, che premia il grande lavoro svolto dell’amministrazione. La vittoria con il progetto del Parco Europa conferma l’attenzione che Pisa ha dedicato alla sostenibilità, alla resilienza urbana e alla valorizzazione del verde come infrastruttura fondamentale per il benessere dei cittadini. La nostra giunta ha dimostrato con i fatti che temi come questi possono essere affrontati con competenza, visione e pragmatismo, al di fuori di schemi ideologici. Dobbiamo avere la forza e la determinazione di portare avanti politiche ambientali basate su solide conoscenze tecniche e su strategie efficaci, capaci di coniugare sostenibilità e sviluppo. Voglio ringraziare gli straordinari professionisti dell’Ufficio verde pubblico e i professori Cristina Nali e Damiano Remorini dell’Università di Pisa per il loro contributo fondamentale. Il nostro lavoro proseguirà con determinazione, con l’obiettivo di rendere la città sempre più vivibile, resiliente e attenta alla qualità della vita dei suoi cittadini».

Nella motivazione del premio si legge che la scelta è ricaduta su Pisa: “per una progettazione partecipata per costruire tre aree naturalisticamente omogenee: una che conserva gli elementi naturali spontanei presenti, un’altra che ha realizzato una piazza a verde con attrezzature a basso impatto ambientale, una terza che ha riguardato il mantenimento attivo di aree prative. L’intervento si è basato sull’incremento di risorse ambientali per aumentare la resilienza della città. Al fine di monitorare le emissioni assorbite dalle specie arboree, sono stati installati dei sensori ambientali per monitorare i parametri di NO2-NO-O3-PM1-PM2.5-PM10. La realizzazione ha anche un non secondario interesse strategico di tipo topografico, essendo prossima a un ospedale”.

“Con il Parco Europa e l’implementazione di interventi ispirati alla natura – afferma Fabio Daole, dirigente del Comune di Pisa e curatore della progettazione esecutiva del Parco Europa – Pisa ha messo in evidenza, su scala nazionale, l’importanza della progettazione e gestione delle infrastrutture verdi, un lavoro che l’ufficio verde pubblico porta avanti da anni sul territorio. Il Comune ha ottenuto un finanziamento regionale di un milione di euro per il completamento del secondo lotto del Parco Europa, che prevede ulteriori azioni di forestazione urbana, gestione delle acque, creazione di un laghetto e la realizzazione di zone umide per favorire la biodiversità”.

Il progetto: un bosco urbano nella città densa. L’area del parco Europa è ubicata nella città densa nel quartiere di Cisanello che connette e attrae gli abitanti dei quartieri limitrofi che conta di 16.721 abitanti, di cui il 14% sono bambini fino al 18 anno d’età ed il 27% residenti over 65. L’area a verde con il bosco potrà essere occasione di benessere, rigenerazione e di socializzazione anche gli utenti del vicino grande ospedale di Cisanello.

Gli interventi effettuati hanno previsto la messa a dimora di 500 alberi di prima grandezza e di 750 erbacee e arbusti perenni per realizzare una fascia a filtro vegetale che mitiga la grande viabilità e favorisce l’avifauna del parco, a cui si aggiungeranno altre 90 alberature, 375 cespugli e 10.000 erbacee perenni e arbusti tappezzanti. Il mantenimento di un’area depressa nell’area grande prativa funziona come bacino di infiltrazione delle acque meteoriche ed il mantenimento dei canali vegetali genereranno una grande area umida atta a favorire la biodiversità, che già registra la presenza di colonie di tritoni. Il progetto prevede inoltre la creazione di un micropaesaggio boschivo urbano che potrà generare nuovi processi ecologici e ambientali atti a favorire la biodiversità, e grazie alle specie arbustive selezionate sarà possibile aspettarsi una popolazione di avifauna costituita da numerose specie. L’obiettivo finale sarà quello di poter disporre di un grande parco accessibile e sicuro connesso, attraverso una pista ciclabile, ai quartieri limitrofi, fino all’ospedale di Cisanello, che possa divenire un’area a valenza fortemente ambientale con importanti alberature, sia per contribuire all’abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano, sia per creare spazi a verde pubblico per la socializzazione ed integrazione delle persone delle presenti e future generazioni”.