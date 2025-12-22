11.7 C
Firenze
lunedì 22 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Nasce l’Ecosistema Culturale: quattro Comuni uniscono le forze per turismo e riqualificazione

Alleanza tra enti locali: in arrivo nove milioni complessivi. Il masterplan prevede nuovi musei, biblioteche e spazi pubblici

Economia
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto di: toscana notizie
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Quattro amministrazioni confinanti hanno deciso di fare squadra per ridisegnare il volto del proprio territorio. Nasce ufficialmente l’Ecosistema culturale Valdera nord-Monte Pisano. Un progetto ambizioso che ha convinto la Regione Toscana a investire pesantemente: in arrivo un cofinanziamento da 6 milioni di euro tramite fondi Fesr.

L’operazione coinvolge i Comuni di Calcinaia, Bientina, Buti e Vicopisano. L’obiettivo è doppio: riqualificare i gioielli architettonici locali e creare una narrazione turistica unitaria, collegata da percorsi di mobilità dolce. L’investimento complessivo, sommando le risorse locali, supererà i 9 milioni di euro.

Il via libera è arrivato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore all’urbanistica Filippo Boni. Per il governatore Eugenio Giani, si tratta di una scelta strategica. “Sosteniamo con convinzione questo progetto”, ha dichiarato il presidente. L’idea è quella di unire territori diversi attorno a una missione comune: tutela, promozione e sviluppo sostenibile. Anche l’assessore Boni plaude all’iniziativa, definendola una “strategia intelligente” capace di dare nuova vita a edifici storici che torneranno ad avere una funzione sociale.

Il masterplan è affascinante e divide il territorio in quattro aree tematiche, ognuna con una vocazione specifica.

A Calcinaia nascerà La Casa dell’Ecosistema. Con 3 milioni di euro (2 finanziati dalla Regione), il borgo punterà sul fiume. Verranno recuperate la Torre degli Upezzinghi e la Casa del Capitano per farne un polo museale, rigenerando gli affacci sull’Arno.

Bientina diventerà L’Agorà. Qui i cantieri saranno molteplici. La Torre Civica ospiterà il nuovo Museo etrusco. Piazzetta dell’Angelo e piazza dei Portici avranno un nuovo look, così come la chiesa di San Domenico. Inoltre, l’ex oratorio di San Girolamo rinascerà come spazio polifunzionale per mostre e spettacoli.

Buti si conferma terra di spettacolo con Il Palcoscenico dell’Ecosistema. I fondi serviranno al recupero funzionale dello storico Teatro Francesco di Bartolo. Ma non solo. Verrà completato il restauro del complesso di Castel Tonini, riqualificando anche il borgo circostante e il tratto del Rio Magno.

Infine, Vicopisano sarà La Biblioteca. L’ex scuola elementare Domenico Cavalca cambierà pelle. Diventerà il cuore pulsante del sistema bibliotecario dell’intera area, ospitando anche l’ufficio turistico, una ludoteca e spazi per il volontariato. Un intervento da oltre 2,3 milioni di euro per creare un nuovo punto di riferimento culturale.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
11.7 ° C
13.5 °
10.4 °
79 %
1kmh
0 %
Lun
13 °
Mar
12 °
Mer
12 °
Gio
10 °
Ven
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1260)ultimora (1134)sport (50)Eurofocus (46)demografica (30)Eugenio Giani (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati