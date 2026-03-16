Restauro Bastione di San Giorgio, Pisa investe 622mila euro

PISA – Il restauro del Bastione di San Giorgio segna una nuova tappa nel recupero dell’area storica della Cittadella di Pisa. Il Comune ha ufficialmente affidato i lavori per il consolidamento e la rifunzionalizzazione della fortezza e del tratto adiacente delle Mura urbane, per un investimento complessivo di 622mila euro.

Le risorse arrivano da due fonti: 322mila euro dal bilancio comunale e la parte restante dalla Regione Toscana attraverso il bando dedicato agli interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni toscane. I lavori partiranno nelle prossime settimane e dovranno concludersi entro la fine del 2026.

Il sindaco Michele Conti ha inquadrato l’intervento all’interno di un progetto di rigenerazione urbana più ampio, già in fase avanzata grazie a 7 milioni di euro di fondi PNRR, destinati a trasformare la zona della Cittadella in uno dei parchi urbani più estesi della città.

Grazie al restauro, ha spiegato il primo cittadino, il Bastione di San Giorgio diventerà una nuova porta d’accesso al Parco della Cittadella, mentre gli spazi interni ospiteranno una sala polivalente a disposizione della comunità.

Il cantiere prevede una serie di interventi mirati: pulizia degli ambienti interni da materiali di riporto e vegetazione infestante, demolizione di pavimentazioni incongrue, rifacimento dei piani interni con materiali idonei, restauro e consolidamento delle cortine murarie, installazione di un portone d’accesso e nuovi infissi, consolidamento delle volte e realizzazione di un impianto di illuminazione con faretti a incasso e riflettori.