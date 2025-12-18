Pisa-Belgrado, si vola: Wizz Air inaugura il nuovo collegamento bisettimanale

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Nuovo ponte aereo tra la Toscana e i Balcani. Wizz Air inaugura il collegamento diretto Pisa-Belgrado. Una rotta strategica, studiata per intercettare sia il traffico business che il turismo culturale verso la capitale serba.

Si vola con due frequenze settimanali: ogni martedì e sabato. La tratta sarà coperta dai moderni Airbus A321neo. Con questa aggiunta, salgono a cinque le destinazioni servite dalla compagnia low cost dallo scalo pisano, affiancandosi a Tirana, Varsavia, Katowice e Bucarest.

I numeri premiano la strategia. Nel 2025 Wizz Air ha trasportato su Pisa quasi 385mila passeggeri, registrando una crescita del 12,6%. Ottimi i dati sull’affidabilità: la puntualità è aumentata e le cancellazioni sono crollate dell’80%. In tutta Italia, la compagnia ha superato il traguardo dei 20 milioni di viaggiatori.