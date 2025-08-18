Terricciola, +41% di turisti in tre mesi, numeri record per il borgo pisano

Getting your Trinity Audio player ready...

TERRICCIOLA – Terricciola, piccolo borgo nel cuore delle colline pisane, si conferma tra le mete più in crescita del turismo toscano. I dati ufficiali della piattaforma regionale Smart Region Toscana, che analizza i flussi turistici tramite le Sim telefoniche, registrano tra aprile e giugno un aumento complessivo del 41% di visitatori rispetto al 2024.

Il dato più sorprendente riguarda i turisti italiani: per tre mesi consecutivi si è superata la soglia dei 10.000 visitatori nazionali. Ad aprile le presenze sono state 19.473 (+30,8% rispetto all’anno precedente), con un’impennata del 66,7% degli italiani e un incremento del 10,8% dei pernottamenti stranieri.

A maggio Terricciola ha accolto 18.209 visitatori (+38,9%), quasi raddoppiati gli italiani (+96,3%) e in forte crescita anche gli stranieri (+30%). Giugno ha segnato il record con 20.587 presenze e un balzo del 54,4%, trainato dall’aumento di turisti sia italiani (+5,9%) sia stranieri (+4,6%).

“Terricciola non aveva mai attratto così tanti visitatori, italiani e stranieri insieme – commenta il sindaco Matteo Arcenni –. È la conferma che le scelte fatte stanno dando i risultati sperati”.

Il borgo, un tempo castello e oggi conosciuto per la sua vocazione vinicola e il paesaggio delle colline pisane, beneficia anche della posizione strategica: a metà strada tra Pisa, Firenze, San Gimignano e Siena, con il mare facilmente raggiungibile.