30.3 C
Firenze
lunedì 18 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Terricciola, +41% di turisti in tre mesi, numeri record per il borgo pisano

Dati regionali confermano un trend positivo: aprile, maggio e giugno segnano picchi storici di presenze per il borgo famoso per il vino

Economia
REDAZIONE
REDAZIONE
Terricciola
Foto di: Facebook / Pontedera Nel Cuore
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

TERRICCIOLA  – Terricciola, piccolo borgo nel cuore delle colline pisane, si conferma tra le mete più in crescita del turismo toscano. I dati ufficiali della piattaforma regionale Smart Region Toscana, che analizza i flussi turistici tramite le Sim telefoniche, registrano tra aprile e giugno un aumento complessivo del 41% di visitatori rispetto al 2024.

Il dato più sorprendente riguarda i turisti italiani: per tre mesi consecutivi si è superata la soglia dei 10.000 visitatori nazionali. Ad aprile le presenze sono state 19.473 (+30,8% rispetto all’anno precedente), con un’impennata del 66,7% degli italiani e un incremento del 10,8% dei pernottamenti stranieri.

A maggio Terricciola ha accolto 18.209 visitatori (+38,9%), quasi raddoppiati gli italiani (+96,3%) e in forte crescita anche gli stranieri (+30%). Giugno ha segnato il record con 20.587 presenze e un balzo del 54,4%, trainato dall’aumento di turisti sia italiani (+5,9%) sia stranieri (+4,6%).

Terricciola non aveva mai attratto così tanti visitatori, italiani e stranieri insieme – commenta il sindaco Matteo Arcenni –. È la conferma che le scelte fatte stanno dando i risultati sperati”.

Il borgo, un tempo castello e oggi conosciuto per la sua vocazione vinicola e il paesaggio delle colline pisane, beneficia anche della posizione strategica: a metà strada tra Pisa, Firenze, San Gimignano e Siena, con il mare facilmente raggiungibile.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
30.3 ° C
31 °
29.3 °
52 %
0.5kmh
9 %
Lun
30 °
Mar
34 °
Mer
33 °
Gio
27 °
Ven
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (18)Eugenio Giani (17)incidente (13)incendio (12)Pisa Sporting Club (12)carabinieri (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati