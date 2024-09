Getting your Trinity Audio player ready...

Toscana capitale del turismo: a Pisa operatori da tutto il mondo

Toscana capitale del turismo, a Pisa operatori provenienti da 40 Paesi del mondo per Buy Tuscany 2024, il più importante evento di promozione turistica della Regione Toscana. Organizzato da Toscana Promozione Turistica in collaborazione con il Comune e la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest per favorire l’incontro tra offerta turistica toscana e domanda internazionale.

Un appuntamento di primissimo piano per il turismo toscano che si ripete ogni anno, con location diverse.

A Pisa, per la prima volta sede dell’evento, per l’edizione 2024 oltre 150 operatori provenienti da tutto il mondo

Con focus sul wedding, con la Toscana regione con il maggior numero di matrimoni. 2600 matrimoni internazionali, il 12,5% in più rispetto al 2022, per un giro di affari cresciuto del 29,5%, sfiorando la quota di 170 milioni di euro, per una spesa media di 65mila euro, il 15,3% in più rispetto al 2022. Numeri Osservatorio Destination Weddings in Tuscany effettuato dal Centro Studi Turistici per Toscana Promozione Turistica

L’edizione 2024 conferma una crescita importante dei buyers partecipanti in rappresentanza di 40 paesi del mondo. Si tratta di un risultato che evidenzia il crescente interesse internazionale per il mercato toscano.

grazie a 15 post tour di tre giorni e uno di quattro organizzati dagli altri ambiti turistici regionali dal 27 al 30 settembre.

Evento di scena Oltre a prendere parte all’incontro btob, i buyer esteri di quest’anno seguiranno un programma che darà loro la possibilità di conoscere sia il territorio ospitante, attraverso la scelta tra 14 local trip organizzati dall’ambito Terre di Pisa, che la Toscana,

Per due giorni il 25 e il 26 settembre Pisa ospita dunque oltre 150 operatori turistici.

Paolo Pesciatini, assessore turismo Comune di Pisa: “Operatori provenienti da tutto il mondo per conoscere e scoprire le opportunità di visita nella nostra città e nell’ambito turistico ‘Terre di Pisa‘ che comprende 26 Comuni della provincia. Un’ottima occasione per promuovere il territorio e le nostre eccellenze”.

Agli Arsenali repubblicani il principale momento della rassegna, cui seguirà la visita guidata al Museo delle Navi Antiche di Pisa.

“Da anni ormai lavoriamo per una attrazione turistica in città che vada oltre alla semplice promozione della Torre e della straordinaria unicità di piazza Duomo. I risultati cominciamo a premiarci. Basti pensare agli oltre 2 milioni di presenze nel 2023. Il dato in assoluto più alto mai raggiunto, ben superiore anche ai dati pre-Covid. Bene anche gli arrivi che registrarono un +18%. A tirare sono stati soprattutto gli stranieri con un aumento del 28% di arrivi e +23% di presenze. Anche per quanto riguarda l’anno in corso le sensazioni sono buone. Pisa e il suo litorale vuole mostrare al mercato estero l’immagine vera di una città da visitare tutto l’anno capace di soddisfare la domanda più articolata. Ha monumenti diffusi in tutto il centro storico, lungarni straordinari e molte occasioni, artistiche, culturali, enogastronomiche nonché attrazioni diffuse da vivere pienamente”.

Tra i protagonisti toscani, la Costa degli Etruschi pronta a promuoversi il 26 settembre a Pisa e l’ambito Costa degli Etruschi, “grazie anche alla creazione della DMC (Destination Management Company), presente con l’intento di far conoscere ai buyers internazionali una destinazione unica che offre mare, enogastronomia, cultura, natura e benessere”.

“Proprio al Buy Tuscany – sottolinea Maurizio Biondo, coordinatore della DMC dell’ambito – presentiamo il nuovo catalogo di esperienze ideato grazie a un percorso di confronto con gli operatori. Il catalogo, in forma cartacea e digitale, è in continuo aggiornamento per includere prodotti turistici sempre più vari e in linea con le richieste del mercato”.

Non solo, perché nelle giornate dal 27 al 29 la Costa degli Etruschi ospita due post tour collegati al Buy Tuscany 2024: 22 buyers da tutto il mondo arriveranno per due tour organizzati dall’ambito insieme alla DMC. L’obiettivo è quello di promuovere la destinazione in modo unitario.

Dal 27 al 29 settembre è in programma il primo post tour ‘Discover the Etruscan Coast: experience to live among culture, nature and traditional food’. Incentrato sulla promozione del turismo wedding ed enogastronomico, l’evento vedrà arrivare 12 buyers internazionali che non solo scopriranno la bellezza della costa e delle colline, ma visiteranno cantine e location ideali per matrimoni e scopriranno le infinite esperienze che offre la Costa degli Etruschi quanto a itinerari outdoor in bici, a piedi e a cavallo e le escursioni nei parchi archeologici.

Il secondo post tour, in programma il 28 e 29 settembre si intitola ‘Energies of Tuscany. From the hills to the sea, discovering mines, geysers and thermal bath’ ed è pensato congiuntamente dai due ambiti Costa degli Etruschi e Valdelsa Valdicecina, puntando sul turismo slow ed il benessere. Saranno 10 i buyers che scopriranno il cuore caldo della Toscana, immergendosi in itinerari a piedi sulle colline attraverso i due territori, dove miniere, termalismo e geotermia si fondono in un percorso unico che intreccia natura, storia e benessere.

“Il Buy Tuscany è un appuntamento essenziale per promuovere la nostra destinazione”, spiega Marco Pavoletti, coordinatore dell’ambito Costa degli Etrusch. “I due post tour organizzati con la DMC permetteranno di mettere in evidenza in modo unitario tutte le eccellenze che offre la Costa degli Etruschi, dal mare alle location per eventi, ma anche siti archeologici, sport outdoor, terme e benessere. 22 buyers arriveranno dai Paesi europei più importanti oltre che da Stati Uniti, Australia, Scandinavia e Brasile”.

“Il BT si conferma per noi – spiega Cristiano Pullini, assessore al turismo del Comune di Castagneto Carducci, che è capofila dell’ambito Costa degli Etruschi – un’importante occasione per promuovere la nostra destinazione agli operatori internazionali, anche in paesi diversi da quelli che storicamente rappresentano il nostro mercato principale e soprattutto in settori diversi dal balneare che resta ancora il nostro prodotto più importante. Quest’anno il nostro impegno raddoppia, infatti, oltre alla presentazione del nuovo catalogo delle esperienze saranno ben due i Post Tour che porteranno i tour operator sul territorio”.