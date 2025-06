Chiude per due mesi da luglio il ponte sulla regionale 206

Getting your Trinity Audio player ready...

CASCINA – Prenderanno il via lunedì 7 luglio i lavori di manutenzione straordinaria del ponte sulla Strada Regionale 206, in corrispondenza dell’attraversamento dell’Arnaccio, nella frazione di Navacchio. L’intervento, dal valore complessivo di 380mila euro, comporterà la chiusura completa al traffico veicolare per circa due mesi.

La decisione è stata formalizzata nel corso di una riunione di coordinamento svoltasi il 13 giugno, convocata dalla Provincia di Pisa e presieduta dal presidente Massimiliano Angori. All’incontro hanno preso parte anche i tecnici provinciali, rappresentanti del Comune di Cascina e le associazioni di categoria Confcommercio, Aema e Cna. Non hanno potuto partecipare, per impegni inderogabili, Assotir e Confesercenti.

Il presidente Angori ha spiegato: “I lavori sul ponte inizieranno il 7 luglio, e comporteranno la sua chiusura totale per circa due mesi. Questa misura è indispensabile per incrementare significativamente gli standard di sicurezza in un punto cruciale per la viabilità del territorio. La chiusura, sebbene temporanea, è finalizzata al benessere e alla sicurezza di tutti gli utenti della strada”.

Durante il periodo di chiusura, in accordo con il Comune di Cascina, sarà attivato un percorso alternativo riservato esclusivamente alle automobili. I mezzi pesanti, invece, non potranno percorrere la deviazione prevista e dovranno quindi adottare percorsi alternativi adeguati. Gli utenti della strada, in particolare gli operatori del trasporto merci, sono invitati a pianificare i propri spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità per ridurre al minimo i disagi.