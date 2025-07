Giunta di Pisa: Virginia Mancini in giunta, Bedini è vicesindaco

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Pisa, inizia il dopo Latrofa. Ecco le scelte del primo cittadino.

Il sindaco di Pisa Michele Conti ha formalizzato oggi (25 luglio) a Palazzo Gambacorti, una serie di importanti modifiche nella giunta comunale. Virginia Mancini entra a far parte dell’esecutivo comunale come nuovo assessore, in sostituzione di Raffaele Latrofa, chiamato a ricoprire un incarico con nomina governativa presso l’Autorità Portuale di Civitavecchia. A Filippo Bedini, già assessore alla cultura e alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa è stato affidato il ruolo di vicesindaco.

“Ringrazio Raffaele Latrofa per l’impegno profuso in questi anni a servizio della mia Giunta e della città di Pisa – ha dichiarato il sindaco Michele Conti – e gli rivolgo un sincero in bocca al lupo per il nuovo incarico, esprimendogli gratitudine per la serietà e la determinazione con cui ha gestito uno dei settori più complessi dell’amministrazione comunale. Con altrettanta fiducia ho nominato Filippo Bedini nuovo vicesindaco: continuità nella solidità amministrativa, capacità e dedizione al servizio della città”.

A Virginia Mancini sono state affidate le seguenti deleghe: lavori pubblici, qualità urbana, parchi e verde pubblico, grandi interventi Erp. Nell’ottica di una maggiore razionalizzazione delle deleghe, all’assessore allo sport Frida Scarpasarà affidata anche l’edilizia sportiva e all’assessore alle politiche scolastiche Riccardo Buscemi, la delega all’edilizia scolastica.

IlsSindaco ha trattenuto per sé le deleghe Pnrr, stadio, innovazione tecnologica ed energie alternative (smart city), navigabilità dell’Arno e dei canali: “Sono ambiti strategici per il presente e il futuro della città – ha spiegato Conti –. Per il Pnrr occorre un presidio costante sul rispetto dei cronoprogrammi e sul coordinamento degli uffici: parliamo di decine di cantieri da completare entro il 2026. Lo stadio, invece, rappresenta una sfida complessa e cruciale per il rilancio sportivo e urbanistico della città, in vista del campionato di serie A. Per entrambi i dossier ho ritenuto doveroso seguire in prima persona ogni fase”.

Virginia Mancini, politica di lunga esperienza, già consigliere comunale di Pisa, attiva da anni sul territorio del litorale pisano. Presidente della terza commissione consiliare permanente (cultura, sport, turismo, commercio), ha maturato una profonda conoscenza delle dinamiche della città e del Litorale. “La sua nomina rappresenta una scelta di qualità – ha dichiarato Conti – una risorsa esperta e concreta che garantirà continuità nell’azione amministrativa garantendo un impegno a tempo pieno. Filippo Bedini, assessore alla cultura, alle tradizioni e al patrimonio comunale, continuerà a seguire le sue deleghe e, in virtù della sua comprovata esperienza e affidabilità, assume il ruolo di vicesindaco”.

“Con queste nomine – conclude il sindaco – rafforziamo la squadra di governo, con una figura competente e radicata, in città e sul Litorale, come Virginia Mancini e con la promozione di un amministratore serio e affidabile come Filippo Bedini. Pisa continua il suo percorso di crescita: lo facciamo con stabilità politica, visione strategica e attenzione ai bisogni dei cittadini. Le scelte rispondono a una logica di responsabilità e servizio alla città, nel rispetto del mandato che ci è stato affidato dai Pisani”.

“Ringrazio il sindaco – dichiara il nuovo vicesindaco Filippo Bedini – per la fiducia e la stima che dimostra di riporre in me conferendomi questo incarico. Desidero ringraziare anche i colleghi della giunta, perché i risultati che l’amministrazione comunale sta avendo sono ascrivibili anche e soprattutto a loro meriti. Un gruppo coeso, che lavora condividendo e collaborando, dove non ci sono mai frizioni particolari. I risultati di questo modo di lavorare e di questo spirito li vedono tutti, anche chi non ci ha sostenuto nelle urne: ne è prova la notizia di pochi giorni fa rispetto a un gradimento del Sindaco in ulteriore crescita, cosa affatto scontata dopo otto anni di governo, in una città come la nostra. E c’è di che essere ulteriormente ottimisti: sono assolutamente convinto che nei prossimi mesi arriveranno a produrre frutto molti altri dei semi che abbiamo gettato in questi anni, a trovare completa realizzazione progetti di medio e lungo termine che arriveranno a compimento, dimostrando sempre di più la capacità di concretizzare la visione di città che fin dal primo giorno abbiamo presentato, ideato, raccontato, progettato: una Pisa più bella, più curata, più attenta alle necessità dei cittadini maggiormente in difficoltà, più libera dalle logiche della vecchia politica. Obbiettivi raggiunti grazie al combinato disposto di un impegno, una capacità politica, una condivisione di intenti da parte di tutte le forze della maggioranza di centrodestra, coniugati con le doti, il buon senso, l’esperienza, la competenza e un sano pragmatismo, indispensabile se si vuol amministrare una città complicata come Pisa, del Sindaco.»

“Desidero innanzitutto ringraziare il Sindaco per la fiducia che mi ha accordato – afferma il nuovo assessore Virginia Mancini -. Sono profondamente onorata di ricevere questo incarico, che rappresenta una tappa significativa in un percorso iniziato nel 2004, quando ho ricoperto il ruolo di consigliera nella Circoscrizione 4. Da lì è proseguito il mio impegno nel Ctp di Marina di Pisa, fino all’elezione in consiglio comunale nel 2016. Affronterò questo nuovo incarico con il massimo impegno, anche perché, essendo libera da altri impegni lavorativi, potrò dedicarmi completamente a questo ruolo. Mi concentrerò su due pilastri fondamentali: l’ascolto dei cittadini e l’attenzione alle piccole cose, quelle che spesso fanno la differenza nella vita quotidiana. Seguirò con particolare attenzione il piano delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, per rispondere concretamente alle esigenze della comunità. Dopo una prima fase di conoscenza e coordinamento con la Giunta, sarò presente sul territorio una volta alla settimana, visitando i quartieri per incontrare direttamente i cittadini. Intendo essere operativa anche a Marina di Pisa, dove riceverò le persone presso l’ufficio una volta alla settimana. Metterò tutta me stessa in questo nuovo ruolo, con serietà, passione e spirito di servizio”.