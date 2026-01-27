5.8 C
Firenze
martedì 27 Gennaio 2026
Mazzeo (Pd): “Con il rimpasto Conti certifica il fallimento della sua giunta”

Il consigliere regionale dem: "Serve da subito un’alternativa credibile, concreta e unitaria al non governo della destra"

Antonio Mazzeo (Foto Fb Antonio Mazzeo)
1 ' di lettura

“Il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha annunciato un nuovo rimpasto nella giunta comunale, con l’uscita di altri due assessori. Una scelta che lo stesso sindaco motiva con la necessità di imprimere nuova energia all’azione amministrativaSiamo di fronte, in tutta evidenza, alla certificazione del fallimento di questa giunta e a un vero e proprio autogiudizio negativo sul proprio operato. È ciò che diciamo da tempo, ciò che i cittadini vivono quotidianamente sulla loro pelle e che ha portato Pisa ad essere oggi una città più insicura, più chiusa e con meno opportunità rispetto al passato”. A dirlo è il consigliere regionale del Pd, Antonio Mazzeo.

“Cambiare continuamente assessori non significa governare meglio. Conti appare ormai come un allenatore che, di fronte a una squadra incapace di ottenere risultati, continua a fare cambi sperando che qualcosa accada – spiega Mazzeo – Ma il problema non sono i singoli nomi: è l’assenza di una visione, di una strategia e di risposte concrete ai bisogni della città. C’è poi un dato politico che parla da solo: perfino un parlamentare della Lega, Edoardo Ziello, ha manifestato in via Cattaneo contro l’amministrazione comunale, denunciando una presunta ‘emergenza sicurezza’ dopo otto anni di governo della destra. Se persino chi fa parte della stessa maggioranza arriva a contestare pubblicamente, significa che il fallimento è evidente e sotto gli occhi di tutti“.

“Di fronte a questo scenario – conclude Mazzeo – il centrosinistra deve sentire, oggi più che mai, la responsabilità di costruire da subito un’alternativa credibile, concreta e unitaria al non governo della destra. Pisa merita di più e di meglio di questo continuo e triste teatrino”.

© Riproduzione riservata

