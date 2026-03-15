Aggredito in strada: in ospedale con trauma cranico e lesioni alle gambe

PISA – Aggressione all’alba nelle strade di Pisa, dove un uomo di 36 anni, di nazionalità albanese, è stato preso di mira da uno o più malviventi.

L’allarme è scattato intorno alle 5,30 del mattino, quando i sanitari del 118 sono intervenuti d’urgenza per soccorrere il ferito, rinvenuto in condizioni serie dopo quello che appare come un vero e proprio agguato.

Secondo le prime ricostruzioni e stando ai segni riportati sul corpo, l’uomo sarebbe stato colpito ripetutamente con un oggetto contundente, molto probabilmente una mazza da baseball. Il bilancio clinico è pesante: l’uomo è risultato policontuso, con un preoccupante trauma cranico e gravi lesioni alle gambe, compatibili con colpi sferrati con estrema violenza. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello per gli accertamenti del caso e le cure specialistiche.

Le forze dell’ordine passeranno al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza urbana per identificare gli aggressori e capire i motivi del fato.