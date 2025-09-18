18.7 C
Firenze
giovedì 18 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Frontale fra due moto a Pisa: muore un ragazzo di soli 16 anni

Fatale l'impatto nel piazzale dell'Ikea per Leonardo Renzoni: è morto all'arrivo in ospedale. Gravissimo l'altro conducente

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Frontale fra due moto a Pisa: muore un ragazzo di soli 16 anni
Frontale fra due moto a Pisa: muore un ragazzo di soli 16 anni (foto profilo IG)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – È drammatico il bilancio dello scontro frontale fra due moto avvenuto mercoledì sera, poco dopo le 19,30, in un lato del parcheggio dell’Ikea, alla periferia sud di Pisa.

Una tragedia che ha tolto la vita a un ragazzo di 16 anni, studente del liceo Dini, e lasciato in gravissime condizioni l’altro giovane motociclista coinvolto.

Si chiamava Leonardo Renzoni il giovane deceduto. Secondo le ricostruzioni della cronaca locale, lui e l’amico si trovavano nel piazzale dell’Ikea, dove spesso alcuni ragazzi si ritrovano con le loro moto, forse per fare evoluzioni o semplicemente per circolare.

L’impatto è stato violento, con conseguenze immediate: Leonardo è stato trovato in arresto cardiaco e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello, dove è deceduto poco dopo l’arrivo. L’altro giovane è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dello stesso ospedale.

La polizia municipale di Pisa ha avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e verificare eventuali responsabilità. Al momento non è chiaro se vi fosse eccessiva velocità, distrazione o altri elementi esterni che abbiano influito sull’incidente.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
18.7 ° C
21.2 °
17.8 °
84 %
1.5kmh
0 %
Gio
30 °
Ven
33 °
Sab
33 °
Dom
31 °
Lun
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (18)Almanacco (14)elezioni regionali Toscana 2025 (12)incendio (10)vigili del fuoco (9)Serie C (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati