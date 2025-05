Grande festa all’Arena Garibaldi per la promozione in serie A

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – È stato, più che altro, il giorno della grande festa. Il Pisa ha potuto abbracciare all’Arena Garibaldi, targata Cetilar, il suo pubblico dopo la matematica promozione conquistata la scorsa settimana a Bari.

La partita? Una semplice formalità, ma che comunque ha regalato spettacolo al pubblico di fede nerazzurra, che prima e dopo il match ha potuto tributare i giusti onori ai protagonisti di una incredibile cavalcata promozione per il ritorno in serie A.

Prima dell’inizio del match anche la consegna al presidente Corrado e al patron Knaster del Gonfalone d’Argento dalle mani del presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo, pisano di adozione.

Per la cronaca il match con il Sudtirol è finito 3-3. Mallamo e un rigore di Gori portano sul doppio vantaggio gli altoatesini, Lind accorcia nel primo tempo. Nella ripresa tris ospite con Pietrangeli ma prima Sernicola e poi in pieno recupero Rus permettono di non rovinare la festa nemmeno dal punto di vista del risultato.