Perde il controllo della moto e muore sulla provinciale Vicarese

VICOPISANO – Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di un uomo di 41 anni stamattina (9 maggio) poco prima delle 12 lungo la strada provinciale Vicarese. Il dramma si è consumato nel territorio comunale di Vicopisano, in provincia di Pisa, coinvolgendo un motociclista che è deceduto sul colpo a seguito di una rovinosa caduta.

Secondo le prime informazioni diffuse dai soccorritori del 118, intervenuti d’urgenza sul posto, la situazione è apparsa subito disperata. Al loro arrivo, il motociclista giaceva a terra privo di coscienza a poca distanza dal mezzo. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimare l’uomo mettendo in atto tutte le manovre di emergenza previste dal protocollo, ma ogni sforzo è risultato purtroppo vano: il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del quarantunenne.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Resta da chiarire se la caduta sia stata causata da una manovra improvvisa, dall’impatto con un altro veicolo o da un malore fatale mentre l’uomo era alla guida.

La circolazione sulla provinciale Vicarese ha subito pesanti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la successiva messa in sicurezza della carreggiata.