Malen incontenibile, il Pisa si arrende: 3-0 per la Roma all’Olimpico

ROMA – La trasferta allo Stadio Olimpico si conclude con una sconfitta per il Pisa, che cede per 3-0 di fronte a una Roma trascinata dalla prestazione maiuscola di Donyell Malen, autore di una tripletta. La formazione nerazzurra, pur cercando a più riprese di proporsi in avanti, ha pagato a caro prezzo alcune disattenzioni difensive contro un avversario dimostratosi implacabile in fase di finalizzazione.
L’incontro si apre in salita per la compagine toscana. Già al 3′, un errore di controllo da parte di Caracciolo favorisce Malen, che si impossessa della sfera, punta il diretto avversario saltandolo e fa partire una conclusione che trafigge l’estremo difensore pisano per il gol del vantaggio giallorosso. La reazione degli ospiti non si fa attendere: all’11’, sugli sviluppi di uno schema da calcio d’angolo, Aebischer tenta la prima conclusione verso la porta difesa da Svilar, mandando però il pallone alto. Il Pisa si rende ben più pericoloso al 17′, quando un insidioso traversone di Moreo pesca il tempestivo inserimento di Tramoni; la sua conclusione trova tuttavia la provvidenziale e decisiva risposta del portiere romanista.
Superata la mezz’ora, i nerazzurri ci provano ancora dalla distanza con Touré al 34′, ma il tiro si spegne sul fondo senza creare particolari patemi alla retroguardia capitolina. L’inerzia del match torna a pendere a favore dei padroni di casa nei minuti finali della frazione. Al 40′, capitan Pellegrini sfiora il raddoppio su calcio di punizione, colpendo in pieno l’incrocio dei pali. L’appuntamento con il gol per la Roma è però solo rimandato al 43′: al termine di un’azione insistita, Malen si fa trovare pronto e insacca a porta sguarnita, mandando le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 2-0.
Al rientro in campo, il Pisa ha immediatamente l’opportunità di riaprire le sorti dell’incontro. Un preciso filtrante di Aebischer lancia Hojholt a rete in campo aperto, ma il giocatore, a tu per tu con Svilar, calcia clamorosamente addosso al portiere, vanificando la palla gol più nitida costruita dai toscani. Il gol mancato si rivela fatale. Al 51′, un profondo pallone tagliato da Soulé disorienta la difesa pisana; Calabresi tenta l’intervento riparatore ma fallisce, consentendo alla sfera di giungere ancora una volta a Malen, che non perdona e sigla la personale tripletta che fissa il risultato sul 3-0.
Nell’ultima mezz’ora la gara cala d’intensità, con i padroni di casa impegnati a gestire l’ampio vantaggio. Il Pisa cerca l’affondo conclusivo all’82’ con un tentativo dalla distanza del subentrato Durosinmi, che però viene bloccato senza difficoltà da Svilar, sancendo il definitivo trionfo della Roma e il ritorno a casa a mani vuote per i toscani.
Il tabellino
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik (78′ Angelino), Cristante, Pisilli, Rensch (84′ Venturino); Soulé (65’El Aynaoui), Pellegrini (46′ El Sharawy); Malen (78′ Vaz). All. Gasperini.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi (84′ Coppola), Caracciolo, Canestrelli; Touré (54′ Piccinini), Hojholt (54′ Akinsanmiro), Aebischer, Leris, Angori; Moreo (74′ Loyola), Tramoni (74′ Durosinmi). All. Hiljemark.
RETI: 3′ Malen (R), 43′ Malen (R), 51′ Malen (R).
NOTE: Ammoniti: Toure (P), Celik (R).