A Pisa una gara delle qualificazioni mondiali della nazionale femminile

PISA – Appuntamento con la storia, il prossimo 5 giugno, all’Arena Garibaldi, ribattezzata Cetilar Arena in onor di sponsor.
Per la prima volta la nazionale femminile farà tappa a Pisa, e scenderà in campo per affrontare la Serbia in un match chiave per la corsa alla qualificazione al prossimo campionato mondiale
La Cetilar Arena diventerà dunque il quartier generale delle azurre per due giorni: giovedì 4 giugno per il consueto allenamento pregara e venerdì 5 giugno (alle 18,15) per l’importantissima sfida che attende le ragazze guidate da Soncin.
Ad annunciarlo oggi la Figc a margine della conferenza stampa tenutasi a Coverciano che ha aperto il raduno delle azzurre attese da una doppia trasferta, in Serbia (martedì 14 aprile) e in Danimarca (sabato 18 aprile), che precederà l’impegno all’ombra della Torre Pendente