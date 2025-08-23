Atalanta-Pisa, l’attesa che infiamma i tifosi nerazzurri

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Dopo trentaquattro anni di assenza, il Pisa ritrova la serie A. Domenica sera, a Bergamo, i nerazzurri toscani vivranno il loro debutto sul palcoscenico più prestigioso. Ad accoglierli ci sarà un’Atalanta che inaugura una nuova era tecnica, pronta a scrivere altre pagine della propria storia. Una sfida che unisce passato e presente, carica di emozione e significato, capace di cancellare decenni di attesa.

La passione nerazzurra non ha confini. Sono più di mille i biglietti venduti per il settore ospiti. Un dato che racconta meglio di ogni parola la fame di Serie A che Pisa attendeva da 34 anni. Il ritorno tra i grandi non sarà un viaggio solitario: la squadra potrà contare sul sostegno della sua gente, pronta a farsi sentire anche lontano dall’Arena Garibaldi. Tutto questo nonostante i vincoli della tessera del tifoso, che non hanno fermato l’entusiasmo.

Bergamo è sempre stata terra ostile per il Pisa. Nei tredici precedenti, il bilancio parla chiaro: otto successi per l’Atalanta, quattro pareggi e una sola vittoria toscana.

Quell’unico trionfo risale al 29 settembre 1985. Prima il gol di Berggreen, poi la magia di Wim Kieft, che con una girata sotto la traversa consegnò ai nerazzurri una serata rimasta nella memoria

Dopo l’addio di Gasperini, a Bergamo si apre una nuova pagina. La Dea è ora guidata da Ivan Juric, tecnico che propone un calcio differente, ancora alla ricerca dei giusti equilibri. Al suo fianco un volto che riporta alla memoria Pisa: Miguel Veloso, oggi parte dello staff tecnico nerazzurro.

Sul fronte mercato e spogliatoio, il nodo è Ademola Lookman. I rapporti si sono incrinati dopo il mancato passaggio all’Inter e l’attaccante lavora a parte. L’Atalanta, però, non è rimasta a guardare: dal Lecce è arrivato Nikola Krstovic, innesto immediato per rinforzare il reparto offensivo.

Per l’Atalanta arrivano buone notizie: Ederson è recuperato e anche De Ketelaere sarà della partita. Restano invece ai box Kolasinac e Bakker, ancora indisponibili.

Il Pisa arriva a Bergamo con grande entusiasmo, ma senza mai perdere lucidità. Gilardino è consapevole che l’esordio sarà una sfida estremamente difficile: davanti c’è un’avversaria che solo un anno fa ha alzato al cielo l’Europa League.

I nerazzurri toscani arrivano alla trasferta reduci dalla vittoria ai rigori in Coppa Italia contro il Cesena, un successo che ha dato fiducia e compattezza alla squadra. Adesso, però, il banco di prova sarà tra i giganti del calcio italiano.