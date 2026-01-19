6.5 C
Australian Open: Maestrelli eroico. Batte Atmane e trova Djokovic al secondo turno

Debutto vincente per il tennista pisano. Ribaltato il risultato iniziale, accede alla fase successiva dove incrocerà la racchetta con Nole

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
Francesco Maestrelli
Foto: IG / Francesco Maestrelli x Antonio Milesi
1 ' di lettura

PISA – Pisa si sveglia dall’altra parte del mondo. In attesa dei big Sinner e Musetti, l’Italia del tennis scopre un nuovo eroe. È Francesco Maestrelli, 23 anni, pisano doc e cuore nerazzurro.

Per lui è la prima volta in assoluto nel tabellone principale di uno Slam. Un debutto che diventa subito storia. Il “Maestro” ha superato il francese Terence Atmane dopo una battaglia epica. Cinque set, una maratona mai corsa prima in vita sua. Era sotto due set a uno, sembrava finita. Invece ha trovato energie impensabili.

Tra il quarto e il quinto parziale è stato devastante. Un doppio 6-1 senza appello, condito da ben 28 ace. Al match point l’emozione ha preso il sopravvento: maglia sul volto, abbracci al team e il tifo da stadio di alcuni ragazzini sugli spalti. Il premio per questa impresa? Il più grande di tutti. Al secondo turno se la vedrà con Novak Djokovic. Francesco non guarda mai il tabellone, non lo sapeva. La notizia è stata un mix di incredulità e gioia pura.

Il fisico è imponente, 196 centimetri, ma la testa ora fa la differenza. Lui ci è arrivato passando per i Challenger, vincendone tre nel 2025. La vera sfida sarà scendere in campo contro Nole. Il ragazzo di Pisa è pronto a sfidare la leggenda.

© Riproduzione riservata

