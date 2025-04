Calcio, serie B: il big match Pisa-Cremonese in chiaro su DAZN

Getting your Trinity Audio player ready...

Sarà il posticipo tra Pisa e Cremonese, in programma lunedì 21 aprile alle 20:30 all’Arena Garibaldi, a mettere il sigillo sulla 34ª giornata del campionato di Serie BKT. Il match sarà visibile in diretta su DAZN, anche in modalità gratuita, per chi non riuscirà ad assicurarsi un posto sugli spalti, ormai quasi esauriti. Restano disponibili soltanto 436 biglietti nel settore ospiti, confermando il grande fermento attorno alla gara. La partita si preannuncia come il vero big match del turno: i nerazzurri, secondi in classifica con 66 punti, cercano di blindare la promozione diretta, forti del vantaggio di sette lunghezze sullo Spezia, terzo. I grigiorossi inseguono al quarto posto con 53 punti e puntano a rientrare nella corsa ai primi due posti.

All’andata, all’OZ Stadium di Cremona, fu il Pisa a imporsi con un convincente 3-1. A dirigere l’incontro sarà Ivano Pezzuto di Lecce, arbitro con un curriculum già ricco di incroci con entrambe le squadre. Ha infatti arbitrato il Pisa in 15 occasioni in Serie B, con un bilancio piuttosto equilibrato: 4 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. Curiosamente, due di questi incroci sono arrivati proprio in questa stagione, entrambi vinti dal Pisa: il già citato 3-1 dell’andata contro la Cremonese e l’1-0 casalingo contro la Salernitana.

La sfida di lunedì sera può rivelarsi decisiva per le ambizioni di entrambe le squadre. Il Pisa vuole consolidare la sua posizione e avvicinarsi alla Serie A, la Cremonese cerca punti per tenere aperta ogni scenario in zona playoff e non solo.

All’Arena Garibaldi è atteso il pubblico delle grandi occasioni.