Firenze
domenica 17 Agosto 2025
Coppa Italia di serie C: il Perugia piega il Pontedera ai rigori

Il Grifo passa il turno dopo una battaglia equilibrata: Gemello decisivo, Joselito firma il rigore che vale la qualificazione in Coppa.

Sport
DAVIDE CARUSO
Coppa Italia di serie C: il Perugia piega il Pontedera ai rigori (foto Ac Perugia)
PERUGIA – Il Perugia soffre ma conquista il passaggio del turno di Coppa Italia Serie C superando il Pontedera ai calci di rigore. Al termine dei tempi regolamentari, chiusi sullo 0-0, decisivi sono stati i tiri dal dischetto, con Joselito che ha firmato il penalty della vittoria.

La prima frazione si chiude senza reti, ma con il Pontedera più pericoloso. I granata sfiorano il vantaggio due volte, prima con Polizzi e poi con Ladinetti, ma in entrambe le occasioni trova un super Gemello, bravissimo a deviare. Il Perugia tiene palla, ma fatica a rendersi incisivo. La pioggia rende la gara ancora più difficile e la prima parte di gioco scorre via senza grandi emozioni.

Nella ripresa Cangelosi cambia subito uomini, inserendo Yabre e Kanoute, che danno più vivacità. Cresce l’intensità, Montevago sfiora il gol con un sinistro a lato di un soffio. Dall’altra parte Bassanini e Vitali provano a sorprendere ancora Gemello, che si conferma decisivo con interventi da applausi. Nel finale i biancorossi alzano il ritmo, ma la porta di Vannucchi resta inviolata.

Dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari, la sfida si decide dal dischetto. Gli errori di Scaccabarozzi e la freddezza di Matos, Riccardi, Yabre, Broh e soprattutto Joselito permettono al Grifo di chiudere sul 5-4 e conquistare la qualificazione.

Nonostante le difficoltà iniziali e le occasioni sciupate, il Perugia dimostra solidità e carattere. Grande protagonista Gemello, che tiene a galla i suoi nei momenti più complicati. Il Pontedera esce a testa alta, ma a sorridere è il Grifo, che continua il suo cammino in Coppa Italia.

Il tabellino 

Perugia – Pontedera 5-4 dcr
PERUGIA:

Gemello, Joselito, Giunti (21’st Nwanege), Montevago, Matos, Bacchin (1’st Kanoute), Dell’Orco, Tumbarello,Torrasi (21’st Broh), Riccardi, Giraudo (1’st Yabre). A disposizione: Moro, Vinti, Angella, Perugini, Giardino, Lewis, Lickunas. Allenatore: Cangelosi
PONTEDERA: Vannucchi; Perretta, Pretato, Vona (15’st Corradini), Migliardi, Ladinetti (31’st Tarantino), Pietra (31’st Milazzo), Bassanini, Scaccabarozzi, Polizzi (15’st Vitali), Nabian (21’st Andolfi). A disposizione: Biagini, Raffi, Gueye, Paolieri, Pietrelli, Tempre, Coviello. Allenatore: Menichini
ARBITRO: Caruso di Viterbo (Granata di Viterbo e Di Curzio di Civitavecchia – Quarto uomo Di Cicco di Lanciano)
SEQUENZA RIGORI: Scaccabarozzi parato, Matos gol, Tarantino gol, Riccardi gol, Vitali gol, Yabre go, Milazzo gol, Broh gol, Andolfi gol, Joselito gol
NOTE: Espulso al 20’st il ds del Perugia Meluso per proteste. Ammoniti Nabian, Yabre, Vitali

© Riproduzione riservata

