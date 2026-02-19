Fiorentina-Pisa: venduti in poco più di un’ora i 300 biglietti per il settore pisano

FIRENZE – Cresce l’attesa per l’imminente incontro calcistico tra Fiorentina e Pisa, la cui disputa è programmata per la giornata di lunedì 23, con fischio d’inizio fissato alle ore 18:30 presso la cornice dello stadio Franchi.

La fase di prevendita dedicata al settore ospiti ha registrato una risposta immediata da parte del pubblico. L’intera dotazione di 300 biglietti specificamente riservata ai sostenitori della compagine pisana è stata infatti interamente acquistata in poco più di sessanta minuti dall’apertura dei canali di distribuzione.

Nonostante il rapido esaurimento dei titoli di accesso, la trasferta sarà caratterizzata da un’assenza di rilievo sugli spalti. I rappresentanti della Curva Nord non prenderanno parte all’evento sportivo. La diserzione da parte del gruppo organizzato è legata alla loro storica e reiterata posizione di contrarietà nei confronti del sistema della “tessera del tifoso”.